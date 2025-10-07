Starmer przypomniał o rocznicy zamachu Hamasu na Izrael

W oświadczeniu przypomniał, że 7 października 2023 r. doszło do „brutalnych, dokonywanych z zimną krwią tortur i mordów na Żydach w ich własnych domach (…) oraz do wzięcia zakładników, w tym brytyjskich obywateli, z których część wciąż jest w Strefie Gazy”. Podczas rozmów z rodzicami zakładników Starmer obiecał, że rząd Wielkiej Brytanii nie ustanie w wysiłkach, by sprowadzić osoby przebywające w niewoli do domu.

Rząd Wielkiej Brytanii nie ustanie w wysiłkach o uwolnienie zakładników

Szef rządu ocenił, że społeczność żydowska zmaga się z rosnącym antysemityzmem. Atak terrorystyczny, do którego doszło w ubiegłym tygodniu przed synagogą w Manchesterze, określił jako „plamę na naszej tożsamości”. Zapewnił, że Wielka Brytanie będzie „zawsze zjednoczona wyrażając sprzeciw wobec tych, którzy pragną krzywdy i wyrażają nienawiść w stronę społeczności żydowskich”.

Cel Londynu: trwałe zawieszenie broni i pokój w duchu rozwiązania dwupaństwowego

„Naszym priorytetem na Bliskim Wschodzie jest niezmiennie: uwolnienie zakładników, zwiększenie pomocy dla Strefy Gazy oraz zawieszenie broni, które może doprowadzić do trwałego i sprawiedliwego pokoju, będącym krokiem w kierunku rozwiązania dwupaństwowego” – wyliczył Starmer.

Starmer popiera inicjatywę USA na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie

Jak podkreślił, celem jest koegzystencja „bezpiecznego Izraela i realnego państwa palestyńskiego”. „Z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę USA na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie, a nasz rząd zrobi wszystko, co w naszej mocy, aby nadszedł dzień, w którym każde dziecko w Izraelu będzie mogło żyć w pokoju u boku swoich palestyńskich sąsiadów” – podsumował Starmer.

Wojna w Strefie Gazy trwa już dwa lata – tysiące ofiar po obu stronach

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. W niewoli pozostaje obecnie 47 zakładników, według władz Izraela 20 z nich wciąż żyje. Według kontrolowanych przez Hamas władz w Strefie Gazy w izraelskim odwecie zginęło dotąd ponad 67,1 tys. Palestyńczyków.