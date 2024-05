Dzieciaki są świetne, bo zdają sobie sprawę z tego, że trzeba innych włączać, a nie wykluczać. Dorośli mogą się od nich uczyć – to główny wniosek z arcyciekawej rozmowy, jaką przeprowadziły z wielkopolskimi uczniami prof. dr hab. n.med. Irena Krupka-Matuszczyk, specjalistka psychiatrii i seksuolożka oraz Paulina Stochniałek, wicemarszałek Wielkopolski minionej kadencji.

W niezwykle inspirującej strefie Szyfrodziewczyn na cieszącym się rekordową popularnością IMPACT’24 młodzi od lat 8 do 12 rozmawiali o empatii i magicznej sile różnorodności oraz tym, jak podchodzą do tych, którzy są nieco lub bardzo inni od stereotypowego standardu. Pytanie o to, czym jest normalność, a czym inność wzbudziło u dzieciaków szczere zdziwienie, podobnie jak próba wychwycenia w ich bezpośrednim i szerszym otoczeniu osób, które uznałyby za „inne”. Choć mają wśród przyjaciół, kolegów, sąsiadów, znajomych ludzi z różnymi niepełnosprawnościami, albo o odmiennym kolorze skóry, nigdy nie przyszło imdo głowy, by zaliczać ich do kategorii „innych”.

- Jestem naprawdę szczęśliwa, żetaka młodzież istnieje – stwierdziła prof. Irena Krupka-Matuszczyk.

- Tak naprawdę to my dorośli mamy tutaj lekcję do odrobienia – podsumowała Paulina Stochniałek.