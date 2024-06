Ach, co to były za czasy i co to było za dzieciństwo! Bez internetu, social mediów, androidów i iPhone'ów, ale za to w każdej możliwej chwili na podwórku, polu, a nawet dworze. Z trzepakiem w roli centrum życia społecznego każdego małoletniego obywatela i rowerem, o którego posiadaniu marzyły wszystkie peerelowskie dzieci. Wieczorynka raz dziennie i książka pod każdą poduszką. Oranżada jedzona prosto z ręki i gumy do żucia, do których się wzdychało przez sklepową szybę. Ci, którzy mieli okazję dorastać w czasach słusznie minionych, nie powinni mieć problemu z rozwiązaniem quizu. Dla młodszych wyzwaniem będzie pytanie 7. Do quizowego boju!

Przejdź do quizu