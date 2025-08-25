Polski triathlonista Jurand Czabański przeszedł do historii światowego sportu. Jako pierwszy człowiek na świecie ukończył 50-krotnego Ironmana w formule continuous. FAKRO – sponsor Juranda Czubańskiego składa mu serdeczne gratulacje.

Wyzwanie w liczbach

Jurand pokonał 190 km pływania, 9000 km jazdy na rowerze i 2110 km biegu. Ten nadludzki wysiłek zajął mu 48 dni i stał się wydarzeniem bez precedensu w historii triathlonu.

Sukces Juranda Czabańskiego to symbol wielkiej pasji, odwagi, przekraczania barier i konsekwencji w dążeniu do celu – wartości, które FAKRO od lat realizuje w swojej działalności.

Pasja to energia, która pozwala zmieniać świat. Jurand udowadnia, że konsekwencja i wiara w siebie prowadzą do rzeczy wielkich. Tak samo my w FAKRO, dzięki pasji do innowacji, tworzymy produkty, które zmieniają domy i życie ludzi na całym świecie. Składamy Jurandowi gratulacje i wielkie wyrazy uznania– podkreśla Janusz Komurkiewicz, Członek Zarządu ds. Marketingu FAKRO.

Koleje rekordy

Jurand Czabański już wcześniej zasłynął jako rekordzista. W maju 2025 roku ustanowił najlepszy na świecie czas na dystansie 10-krotnego Ironmana, a teraz podniósł poprzeczkę jeszcze wyżej, zapisując się w Księdze Rekordów Guinnessa jako pierwszy człowiek, który zmierzył się z 50-krotnością tego morderczego dystansu.

Cały zespół FAKRO wspiera sportowca, który udowadnia, że granice istnieją tylko w naszych głowach. Jurand jest inspiracją nie tylko dla świata triathlonu, ale dla wszystkich, którzy wierzą w moc wytrwałości, odwagi i pasji.