Minister Berek zadba o dynamikę prac rząd. Co to oznacza dla ministrów

- Będę dostarczał premierowi wyselekcjonowane informacje, dobrze ilustrujące dynamikę prac i pokazujące, czy zadania priorytetowe są realizowane w takim tempie, na jaki się umówiliśmy - powiedział w piątek w Radiowej Trójce Berek, powołany w czwartek na ministra nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu.

Zastrzegł, że jego nowa rola „nie ma nic wspólnego z wchodzeniem w kompetencje premiera”.

Berek zapowiedział, że razem ze swoim zespołem wypunktuje konkretne zadania do zrealizowania. - Określimy sobie perspektywę czasową. Będziemy w stanie i będziemy chcieli pokazać to, co jest do zrobienia w krótkim okresie, w średnim okresie i także w perspektywie dłuższej. Chcielibyśmy się umówić na listę konkretnych tematów, nieujmowanych jako bardzo ogólne hasła, tylko konkretne zadania, które są do zrealizowania. (...) Chcemy wybrać krótką listę spraw, które będziemy „dowozili” - wyjaśnił.

Wskazał, że będzie rozmawiać z poszczególnymi ministrami na temat tego, co wpisać na krótką listę priorytetów, a o efektach tych rozmów rząd będzie informować.

Czy ustawa o związkach partnerskich znajdzie się na krótkiej liście ministra Berka?

Pytany, co z ustawą o związkach partnerskich, zapewnił, że rządowi zależy na tym, by uregulować sytuację osób, które nie są w związkach małżeńskich. - Myślę, że to jest kwestia niedługiego czasu, w którym uda nam się w ramach koalicyjnych uzgodnień dojść do punktu, który nam pozwoli położyć projekt na stole i skierować go do Sejmu. Jest intencja, żeby ten projekt przygotować i uchwalić - zaznaczył.

Na pytanie, kiedy premier Donald Tusk spotka się z prezydentem elektem Karolem Nawrockim, Berek odparł, że „jest to pytanie do obu panów”. - Prezydent, jeżeli zechce wyartykułować zaproszenie, to je wyartykułuje - dodał.

Minister odniósł się też do podniesienia rangi szefa MSZ Radosława Sikorskiego do funkcji wicepremiera. - To jest minister o doskonałym doświadczeniu, świetnie prowadzący sprawy zagraniczne, bardzo mocny partner merytoryczny dla rozmówców, z którymi się spotyka z całego świata i jego pozycja jako wiceprezesa Rady Ministrów wzmacnia go w tych relacjach i taki był też cel. Wzmacnia go to oczywiście także w relacjach do nas wewnątrz i to też było celem - powiedział Berek.