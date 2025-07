W piątek 11 lipca w Rzymie zakończyła się międzynarodowa konferencja „Odbudowa Ukrainy” (Ukraine Recovery Conference - URC2025). Wzięli w niej udział przedstawiciele władz Ukrainy i wspierających ją państw, w tym premier Donald Tusk, a także międzynarodowe organizacje i instytucje finansowe oraz przedsiębiorcy i samorządowcy.

Polskie firmy i samorządy zyskają dostęp do finansowania na projekty odbudowy Ukrainy. W jakiej formie?

Głównymi tematami podejmowanymi podczas konferencji była współpraca gospodarcza z Ukrainą, pomoc humanitarna, rozwój społeczności lokalnych oraz integracja Ukrainy z Unią Europejską. Częścią tego wydarzenia były też targi biznesowe. - Po zeszłorocznej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, która odbyła się w Berlinie, z inicjatywy pełnomocnika rządu ds. odbudowy Ukrainy Pawła Kowala podjęto próbę uruchomienia wsparcia dla Ukrainy, która zapewni korzyści polskim przedsiębiorcom - zarówno tym większym, jak również małym i średnim. Przedsięwzięcie przewiduje również zaangażowanie polskich samorządów, w tym spółek komunalnych, które mogłyby się podzielić doświadczeniem z ukraińskimi kolegami – wskazał w rozmowie z PAP prezes BGK.

Jak zaznaczył, jednym z efektów tych działań było stworzenie programu Team Poland dla Ukrainy, który objął pakiet produktów finansowych przeznaczonych dla polskich przedsiębiorców, w tym pożyczek, gwarancji, ale też usług pozafinansowych, takich jak doradztwo, organizacja misji gospodarczych, analiza potencjału eksportowego, wsparcie w kontaktach z administracją Ukrainy. Pomoc w tym programie poza BGK oferować będą również KUKE, PAIH, PARP i PFR.

Czekaj podkreślił, że od poprzedniej konferencji Ukraine Recovery w aktywności BGK związanej z zaangażowaniem w odbudowę Ukrainy nastąpiła duża zmiana jakościowa i ilościowa. - Dołączyliśmy do grona kluczowych europejskich banków rozwoju działających na rynkach międzynarodowych. BGK stał się jednym z ważnych operatorów wsparcia finansowego udzielanego przez UE. Nasz bank jako jedyna instytucja w Polsce otrzymała unijną akredytację - Pillar Assessment. Dzięki temu będziemy mogli uruchomić kredytowanie o wartości 194 mln euro na przedsięwzięcia związane z odbudową Ukrainy. Polscy Przedsiębiorcy, operujący w Ukrainie będą mogli korzystać z długoterminowych kredytów, z niskim oprocentowaniem, zabezpieczonych unijną gwarancją w ramach pakietu Ukraine Facility. Takie rozwiązanie jest korzystne dla przedsiębiorców, a przy tym bezpieczne dla BGK - powiedział.

Wsparcie BGK dla firm chcacych zainwestować w odbudowę Ukrainy. W jakiej formie finansowanie inwestycje?

Czekaj wskazał, że wkład BGK w to przedsięwzięcie będzie sfinansowany z wykorzystaniem nowego instrumentu wsparcia rozwoju. Uruchomione środki mają posłużyć przygotowaniu inwestycji w sektorach energii, transportu, produkcji materiałów budowlanych, a także towarów podwójnego zastosowania. - Firmy będą mogły ubiegać się o 15-letni kredyt inwestycyjny w wysokości od 5 do 50 mln euro. Dzięki dopłatom do odsetek będzie on relatywnie tani - dodał.

BGK ma też uruchomić gwarancję portfelową na kwotę 100 mln euro z 30-procentowym grantem inwestycyjnym, zabezpieczającą ryzyko tych banków ukraińskich, które będą udzielać kredytów małym i średnim ukraińskim samorządom na odbudowę. Podobna gwarancja w wysokości 111 mln euro obejmie też kredyty przeznaczone dla ukraińskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. - Ponadto uruchomimy gwarancje na rzecz banków ukraińskich, które będą udzielać długoterminowych kredytów w hrywnach - na potrzeby inwestycji małych i średnich ukraińskich samorządów, wraz częścią grantową – wskazał prezes.

Pieniądze na odbudowę Ukrainy. BGK ma też ofertę dla banków

Kolejny komponent wsparcia finansowego w odbudowie stanowić będzie Europejski Fundusz Kapitałowy na rzecz odbudowy Ukrainy, w którym BGK będzie partycypował wraz z największymi bankami rozwoju: niemieckim KfW, włoskim CDP i francuskim Bpifrance. - Każda z instytucji wyłoży wkład na tzw. kapitał katalityczny, który będzie służył do tego, żeby inicjować pozyskiwanie kolejnych środków - w tym z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, innych instytucji rozwoju, a także kapitału prywatnego - zaznaczył prezes BGK.

Dodał, że wcześniej bank uruchomił trzy linie gwarancyjne dla banków działających w Ukrainie, w tym Kredobanku należącego do Grupy PKO Bank Polski. Gwarancje objęły kredyty udzielane w strefach działań wojennych. - Co ciekawe i warte podkreślenia, szkodowość tych kredytów jest bliska zera - zauważył Czekaj.

BGK zarządza też wydzielonym przez polski rząd funduszem w kwocie 250 mln zł BGK, zapewniającego środki na długoterminowe pożyczki dla polskich przedsiębiorców uczestniczących w działaniach związanych z odbudową Ukrainy. W lutym BGK uruchomił w Kijowie swoje przedstawicielstwo. - Służy ono m.in. jako miejsce spotkań przedsiębiorców z obu krajów, a także zajmuje się promowaniem naszych działań. Warto podkreślić, że mimo toczącej się wojny polskie firmy są w Ukrainie obecne i przygotowują się do zwiększenia skali działalności, kiedy wojna się zakończy - podsumował Czekaj. (PAP)