W poniedziałek rano Państwa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki niedzielnego głosowania w wyborach prezydenckich. Karol Nawrocki uzyskał 10 mln 606 tys. 877 głosów (50,89 proc.), zaś Rafał Trzaskowski 10 mln 237 tys. 286 głosów (49,11 proc.).

Prezes PiS podkreślił w poniedziałkowym oświadczeniu, że mimo ogromnej nierównowagi sił, wybory prezydenckie wygrał kandydat popierany przez PiS, czyli Karol Nawrocki. Według niego, na ten wynik wpłynęło kilka rzeczy m.in to, że obecna władza nie dotrzymała obietnic.

"To było różnie odbierane przez różne grupy społeczne ale łącznie rzecz biorąc to się złożyło na coś, co trzeba dzisiaj określić jako czerwona kartka dla tego rządu. Jeszcze raz mocno to podkreślę, to jest czerwona kartka dla tego rządu" - oświadczył Kaczyński.

"W warunkach demokracji, a demokracja walcząca przegrała, trzeba to powiedzieć, to jest klęska demokracji walczącej, taki rząd powinien po prostu odejść" - dodał prezes PiS.