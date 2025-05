Portal przypomniał w poniedziałek, że Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki zmierzą się w II turze wyborów prezydenckich, która odbędzie się w niedzielę, 1 czerwca. W piątek wieczorem doszło do debaty kandydatów KO i PiS transmitowanej w trzech telewizjach: TVP, TVN i Polsacie. Ponadto obaj politycy zabiegają o elektorat Sławomira Mentzena. Do rozmowy Mentzen — Nawrocki doszło w czwartek. Spotkanie Mentzen — Trzaskowski odbyło się w sobotni wieczór.

Zdecydowana większość pójdzie na drugą turę wyborów prezydenckich

Ankietowani byli pytani m.in., o to, czy w II turze wolą głosować na "mniejsze zło", na kandydata, co do którego nie są przekonani, czy nie głosować wcale. Odpowiedzi różnią się w zależności od elektoratu każdego z kandydatów w I turze.

Zdecydowana większość woli wziąć udział w II turze i zagłosować na "mniejsze zło". To 74,3 proc. uczestników badania. Innego zdania jest 10,1 proc. Pozostałe 15,6 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem/ciężko powiedzieć".

Zwolennicy, których opcji chcą głosować

Najczęściej na "mniejsze zło" woli postawić elektorat Adriana Zandberga (95,2 proc.), Magdaleny Biejat (85,9 proc.) i Szymona Hołowni (80,4 proc.). W przypadku zwolenników Grzegorza Brauna i Sławomira Mentzena takich osób jest mniej (odpowiednio 75 proc. i 74,4 proc.).

W badaniu zapytano także o głosowanie w I turze, czy wyborcy opowiedzieli się bardziej za swoim kandydatem czy przeciwko komuś, np. żeby kontrkandydat nie wygrał.

Większość ankietowanych (65,9 proc.) zadeklarowała, że głosowała bardziej za swoim kandydatem. Przeciwko innemu głosowało 23,4 proc. osób. Pozostałe 10,7 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Czym kierowali się zwolennicy poszczególnych kandydatów w pierwszej turze

Z sondażu wynika, że głos na lidera Konfederacji Sławomira Mentzena, aby wyrazić swój sprzeciw wobec innych kandydatów, oddało 33,3 proc. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku zwolenników Magdaleny Biejat (29,7 proc. z nich głosowało przeciwko komuś) i Adriana Zandberga (28,5 proc.).

Badanie UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 19-20 maja 2025 r. metodą CAWI na próbie 1011 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat, z czego 871 wzięło udział w I turze wyborów na prezydenta RP.