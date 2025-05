Jak przekazała szefowa Kancelarii Prezydenta, w domenie publicznej krążą bardzo niepokojące informacje, które noszą znamiona bardzo poważnych niezgodności z porządkiem prawnym i działań nielegalnych.

Podkreśliła, że w ocenie prezydenta Andrzeja Dudy te działania muszą zostać wyjaśnione i musi być to proces transparentny. "To jest interes nie tylko 13 kandydatów zarejestrowanych, startujących w wyborach prezydenckich, ale jest to interes Rzeczypospolitej, jest to interes nas, wszystkich obywateli, tak aby prezydent został wybrany w sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości i zastrzeżeń" - powiedziała Paprocka.

Wskazała, że mając to wszystko na uwadze, prezydent zobowiązał ją do wystąpienia w trybie art. 18. ust 2 ustawy o ABW i Agencji Wywiadu do szefa ABW z prośbą o niezwłoczne przedstawienie informacji przez ABW informacji na ten temat.

Dodała, że prezydent oczekuje, że te informacje zostaną przekazane jeszcze w piątek, przed rozpoczęciem ciszy wyborczej.