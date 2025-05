"Na dzisiejszym posiedzeniu rządu ministrowie przyjęli pakiet dziewięciu projektów deregulacyjnych, których celem jest uproszczenie procedur administracyjnych i zmniejszenie obciążenia obywateli oraz przedsiębiorców. Zmiany obejmują zarówno te większe, jak i drobniejsze kwestie. A prace nad nimi są efektem intensywnej współpracy między resortami, rządowym zespołem deregulacyjnym oraz stroną społeczną" - wskazała kancelaria premiera we wtorkowym komunikacie.

Wśród przyjętych przez rząd rozwiązań są projekty nowelizacji Ordynacji podatkowej czy ustaw o VAT, o CIT, o KAS. Wśród innych projektów deregulacyjnych znajdują się zmiany w ustawach o aplikacji obywatel, Prawa farmaceutycznego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Zmiana Ordynacji podatkowej ma na celu ochronę podatników przed nagłymi zmianami przepisów. Nowe przepisy wprowadzą obowiązkowe, sześciomiesięczne vacatio legis projektów ustaw podatkowych. Ten okres ma dotyczyć projektów, które zawierają niekorzystne rozwiązania dla podatników.

Z kolei projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług ma na celu podwyższenie limitu przychodów, powyżej którego przedsiębiorcy mają obowiązek zarejestrować się jako podatnicy VAT (czyli zwolnienia podmiotowego). Obecnie ten limit wynosi 200 tys. zł, a projektowana ustawa podnosi tę kwotę do 240 tys. zł.

Przyjęta przez rząd propozycja zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ma na celu likwidację obowiązku przygotowywania i publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej. Według wyliczeń resortu finansów, na likwidacji tego obowiązku skorzysta blisko 4,3 tys. podatników.

Kolejnym zaakceptowanym przez Radę Ministrów projektem jest nowela ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy o podatku od towarów i usług. Nowe przepisy mają umożliwić kontrolowanemu przedsiębiorcy złożenie korekty deklaracji podatkowej po zakończeniu kontroli celno-skarbowej. Korekta ta będzie mogła częściowo uwzględniać nieprawidłowości stwierdzone przez urząd celno-skarbowy w trakcie kontroli. Dotychczas, kontrolowany mógł złożyć korektę, która w całości uwzględniała nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli.

Projektowana nowela ustawy o aplikacji obywatel ma - według KPRM - umożliwić obywatelom jeszcze szersze korzystanie z usług mobilnych w ramach tego narzędzia. W mObywatelu pojawi się funkcja wirtualnego asystenta oparta na modelu sztucznej inteligencji. Asystent będzie mógł np. napisać za nas pismo i przedstawić użytkownikowi aplikacji do akceptacji. W aplikacji obywatel będzie można również sporządzić oświadczenia sprawcy zdarzenia drogowego (tzw. mStłuczka). Projekt przewiduje też cyfryzację legitymacji szkolnych. Nowelizacja pozwoli też użytkownikom aplikacji podpisać dokument podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym. Rozszerzenie umożliwi weryfikację złożonych podpisów elektronicznych.

Zaakceptowany przez rząd kolejny projekt deregulacyjny, tym razem noweli Prawa farmaceutycznego, ma wyeliminować zbyt formalne wymogi dotyczące składania wniosku o przekazanie bezpłatnej próbki produktu leczniczego. "Osoba uprawniona do wystawiania recept kieruje taki wniosek do przedstawiciela handlowego lub medycznego. Dotychczas musiał być on złożony w formie pisemnej. Po zmianie, będzie to można zrobić za pomocą wiadomości e-mail" - wyjaśniła kancelaria premiera.

Kolejny z projektów deregulacyjnych ma zlikwidować ograniczenia przy dochodzeniu roszczeń w postępowaniach sądowych przez przedsiębiorców. Projekt noweli ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zakłada obniżenie górnej granicy opłaty sądowej od pisma w sprawach o prawa majątkowe z 200 tys. zł do 100 tys. zł. Przypomniano, że aktualnie tzw. opłata stosunkowa jest pobierana od pism w sprawach o prawa majątkowe, gdzie wartość przedmiotu sporu albo zaskarżenia przekracza 20 tys. zł. Wynosi ona 5 proc. wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia, a jej maksymalna wysokość to 200 tys. zł. Nowe przepisy przewidują również, że spółka kapitałowa, która wnosi o zwolnienie z kosztów sądowych, nie będzie musiała wykazywać, że jej wspólnicy albo akcjonariusze nie mają dostatecznych środków na zwiększenie majątku spółki lub udzielenie spółce pożyczki. Kancelaria dodała, że majątek osobisty wspólników spółki nie będzie miał wpływu na decyzję o udzieleniu spółce zwolnienia z kosztów sądowych.

Projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który również przyjął rząd ma z kolei zapewnić małżonkom, którzy podczas zawarcia małżeństwa zmienili nazwisko, a następnie się rozwiedli, dłuższy termin na złożenie oświadczenia o powrocie do nazwiska. Termin zostanie wydłużony z 3 do 12 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego.

Rząd przyjął też uchwałę w sprawie zmiany regulaminu pracy Rady Ministrów. Kancelaria premiera podkreśliła, że nowe rozwiązania mają przeciwdziałać nadmiernej nadregulacji przy wdrażaniu unijnych przepisów. "Jeśli projekt aktu normatywnego ma wdrażać prawo Unii Europejskiej lub ma służyć jego stosowaniu, to organ, który przygotowuje projektowane przepisy, musi zamieścić w Ocenie Skutków Regulacji informację o wprowadzaniu przepisów, które wykraczają poza minimalne regulacje wymagane do realizacji obowiązków wynikających z prawa UE" - wyjaśniono.

KPRM przypomniała, że 24 kwietnia odbyło się spotkanie strony rządowej i społecznej, podczas którego przedstawiono wyniki dotychczasowych prac nad pakietem deregulacyjnym. Od momentu uruchomienia inicjatywy przeanalizowano 197 propozycji zmian, z czego 123 zostało przyjętych do realizacji.