Spółka CPK, odpowiedzialna za budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, planuje ogłosić w tym roku przetargi na ok. 30 mld zł, podała spółka. Plan przewiduje wszczęcie postępowań przetargowych na ok. 1 mld zł w II kw., 19 mld zł w III kw. i 10 mld zł w IV kw. br., podano.

"Plan spółki CPK na obecny rok zakłada wszczęcie wielu ważnych postępowań przetargowych. Największe z nich dotyczą m.in. budowy dróg łączących Lotnisko CPK z siecią dróg publicznych, robót budowlanych dla nowej linii kolejowej Warszawa - Łódź, usług Generalnego Inżyniera dla lotniska czy przeprowadzenia dialogu konkurencyjnego dla budowy terminala. Każde z tych postępowań szacowane jest na ponad 1 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Postępowania przetargowe, dla których orientacyjny przedział wartości zamówienia przekracza 1 mld zł, to:

* Zamówienie wykonawcze na opracowanie projektu i budowę układu drogowego łączącego teren Lotniska CPK z siecią dróg publicznych

* Świadczenie usług Generalnego Inżyniera Kontraktu dla lotniska

* Budowa terminala Lotniska (Dialog Konkurencyjny)

* Kolejowe roboty budowlane zasadnicze na trasie Warszawa - CPK, wymieniono w informacji.

Według zaktualizowanego harmonogramu nowe lotnisko krajowe ma zostać uruchomione pod koniec 2032 roku, czyli równo z pierwszym odcinkiem Kolei Dużych Prędkości. Dotrzymanie tego terminu wymaga zrealizowania wielu ważnych projektów, podkreślono.

"Publikacja planu postępowań przetargowych CPK na obecny rok ma na celu usprawnienie całego procesu i umożliwienie potencjalnym wykonawcom lepszego przygotowania się do składania ofert. Przyczyni się to do zwiększenia konkurencyjności i osiągnięcia możliwie najwyższej jakości ofert przedstawianych spółce" - powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK i wiceminister infrastruktury Maciej Lasek, cytowany w komunikacie.

Plan ma charakter poglądowy i obejmuje postępowania o budżecie powyżej 1 mln zł, które spółka przewiduje przeprowadzić w 2025 roku. Zawiera on m.in. przewidywane terminy wszczęcia postępowań w ujęciu kwartalnym, a także przybliżone wartości zamówień przedstawione w formie przedziałów. Przedziały te oznaczają orientacyjne zakresy kwotowe, w jakich zamawiający przewiduje, że konkretne postępowania będą się mieścić, zastrzeżono w materiale.

"Postępowania przetargowe o największej wartości zostaną uruchomione w drugiej połowie tego roku. Dla całego zespołu ekspertów CPK oznacza to wiele pracy. Chociaż do oddania gotowego lotniska wciąż jest dość daleko, już teraz realizowane przez nas projekty dadzą jednak mocny impuls polskiej gospodarce, angażując wiele firm w rozwój krajowej infrastruktury" - dodał prezes CPK Filip Czernicki.

Część postępowań zostanie uruchomiona jako postępowania wykonawcze do zawartych umów ramowych. Oznacza to, że zamawiający do udziału w nich zaprosi wyłącznie tych wykonawców, z którymi zostały zawarte wcześniej odpowiednie umowy ramowe. Plan nie zawiera postępowań na rok 2025, które zostały wszczęte przed jego publikacją, zaznaczono.

"Obecnie CPK realizuje przetargi szacowane łącznie na ok. 4 mld zł. Znaczna część tej kwoty dotyczy przetargów na budowę tunelu i stworzenie systemu bagażowego. Pierwszy z nich związany jest z wydrążeniem tunelu dalekobieżnego na linii kolejowej nr 85 w Łodzi. Drugi ma na celu zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie Systemu Obsługi Bagażu dla Lotniska CPK" - czytamy dalej.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to inwestycja, której celem jest stworzenie systemu transportowego kraju, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach Programu CPK powstanie m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system kolei dużych prędkości. Nowy port lotniczy będzie przystosowany do obsługi 34 mln pasażerów rocznie w początkowych latach funkcjonowania i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.