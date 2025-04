Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, umożliwiającą dochodzenie odszkodowań osobom, które w wyniku błędnych decyzji administracyjnych zostały pozbawione praw majątkowych.

Za głosowało 238 posłów, nikt nie zagłosował przeciw, wstrzymało się 195 parlamentarzystów.

Zaproponowana przez Senat nowelizacja ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z 1963 r. pozwoli, by w przypadku wydania przez organ administracji publicznej wadliwej decyzji, dotyczącej wspólnot gruntowych, można było ubiegać się o odszkodowanie.

Jak zaznaczył podczas debaty sejmowej wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Czerniak, odszkodowanie nie będzie przyznawane z automatu, a to, że ono przysługuje, trzeba będzie udowodnić w sądzie. Odszkodowanie ma być wypłacane z budżetu państwa.

Wspólnoty gruntowe obejmują ponad 82 tys. ha

Według danych ministerstwa rolnictwa (na 1 stycznia 2024 r.) wspólnoty gruntowe obejmowały ponad 82 tys. ha i było ich ok. 6,5 tys. W posiadaniu wspólnot są głównie grunty leśne (60 proc.), pozostałe to grunty rolne; na ich terenie znajduje się ok. 2,5 tys. budynków, w tym 14 proc. - to domy mieszkalne. Wspólnoty położone są na terenie 10 województw.

Według oceny skutków regulacji proponowana zmiana nie wywoła skutków gospodarczych. Sumaryczna kwota odszkodowania rozłożona na wiele lat może wynosić 1,5-2 mld zł.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.