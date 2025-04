Rodzic powinien mieć pełne prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad dzieckiem w szpitalu - powiedział w czwartek na posiedzeniu sejmowej komisji rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. Zaznaczył, że ograniczenie tego prawa powinno być ostatecznością.

Komisja ds. Dzieci i Młodzieży debatowała nad petycją dotycząca prawa rodziców do przebywania z dzieckiem na szpitalnym oddziale intensywnej terapii.

Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec zaznaczył, że należy rozróżnić dwa prawa: do odwiedzin i prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Podkreślił, że dodatkowa opieka pielęgnacyjna nabiera szczególnego charakteru w przypadku osób małoletnich, z niepełnosprawnością i starszych. Zaznaczył, że rodzic powinien mieć pełne prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, a jego ograniczenie powinno być wprowadzane wyjątkowo, w sposób najmniej uciążliwy, proporcjonalnie i powinno być ostatecznością.

Przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka Paweł Grzesiewski zaznaczył, że przyczyny organizacyjne nie mogą być powodem ograniczania prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

Obaj zgodzili się, że na poziomie ustawowym nie ma konieczności wprowadzania zmian praw pacjenta w zakresie obecności rodziców przy dziecku.

Przedstawicielka Ministerstwa Zdrowia Dagmara Korbasińska-Chwedczuk zapowiedziała, że resort przygotuje wystąpienie do szpitali. Przedstawi w nim różnice między prawem do odwiedzin i prawem do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Przedstawi oczekiwania i warunki, jakie powinny być spełnione, by prawa pacjentów były respektowane. Zwróciła uwagę, że respektowane powinno być także prawo pozostałych pacjentów pozostających na sali z dzieckiem, któremu towarzyszą rodzice.

Autorka petycji, lekarka Maria Cichulska podkreśliła, że ustawowe przepisy, które ograniczają prawo przebywania rodzica razem z dzieckiem w szpitalu, wymagają doprecyzowania. Zwróciła uwagę, że w przypadku działań policji czy opieki społecznej sytuacje, w których dziecko jest oddzielane od rodzica, regulują to ścisłe procedury. Powiedziała, że chodzi o weryfikację zasadności decyzji, gdy szpital ogranicza prawo do odwiedzin ze względu np. na zagrożenie epidemiczne. Zwróciła uwagę, że częste przychodzenie na oddział z zewnątrz jest większym zagrożeniem epidemicznym niż stała obecność rodzica na oddziale.

Petycję w sprawie zapewnienia rodzicom dzieci hospitalizowanych w oddziałach intensywnej terapii całodobowego towarzyszenia rodzica do minister zdrowia Izabeli Leszczyny podpisało ponad 57 tys. osób. Zaznaczono w niej, że zasady odwiedzin w szpitalu określa wewnętrzny regulamin oddziału, który jest zależny od osoby kierującej oddziałem. Podkreślono, że nie jest do końca jasne, na jakiej podstawie limituje się czas, który rodzic może spędzić z dzieckiem w oddziale. Zwrócono uwagę, że są szpitale, w których rodzic może przebywać z dzieckiem przez cały dzień, jak i takie, w których jest on ograniczany do 3,5 godziny w ciągu doby. Zaznaczono, że poza oddziałem szpitala w Rabce-Zdroju w oddziałach intensywnej terapii dla dzieci w Polsce co do zasady nie ma możliwości pozostawania z dzieckiem w godzinach nocnych.