Łączne koszty budowy Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II w Toruniu oraz stałej ekspozycji wynoszą ok. 206 mln zł. Zakończyła się kontrola NIK. Trwa postępowanie CBA - poinformował wczoraj posłów wiceminister kultury Maciej Wróbel.

Wiceminister odpowiadał na pytanie posłów KO w sprawie muzeum, które jest instytucją kultury utworzoną w 2018 r., na mocy umowy pomiędzy ówczesnym kierownictwem resortu kultury i Fundacją Lux Veritatis. Fundacja powstała w 1998 roku; o 2003 r. jest nadawcą Telewizji Trwam. "Zakończyła się kontrola NIK. Trwa postępowanie CBA. Zostało złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa" - powiedział Maciej Wróbel. "Dalsze kroki podejmiemy po zapoznaniu się wynikami" - wyjaśnił.

Wiceminister podkreślił, że łączne koszty budowy muzeum oraz stałej ekspozycji "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II w Toruniu wynoszą ok. 206 milionów zł. "Ekspozycja stała nie została ukończona, muzeum nie realizuje więc w pełni swojej roli. Eksponaty i artefakty kupowali nie muzealnicy, jak zwykle to się odbywa, ale projektanci wystawy, którzy dokonywali bardzo pośpiesznych zakupów na portalach aukcyjnych" - wskazał.

"MKiDN nie zadbało należycie o interesy skarbu państwa, przeznaczając środki na budowę na nie swojej działce, lecz na działce należącej do prywatnej fundacji. Gdy umowa wygaśnie, beneficjentem będzie prywatna Fundacja Lux Veritatis" - wyjaśnił. Wiceminister Wróbel ocenił idee budowy muzeum jako "bardzo złożoną".

"Mówienie o pewnych nieprawidłowościach nie oznacza walki z Kościołem" - zaznaczył Wróbel, w odpowiedzi na pytanie posła Henryka Szopińskiego (KO). Podkreślił, że MKiN wspiera projekty placówek prowadzonych przez Kościół katolicki. "Przykładem może być Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego na warszawskim Wilanowie. To miejsce, które w nowoczesny sposób opowiada o wyjątkowych postaciach - instytucja ta współprowadzona jest przez MKiDN" - wskazał. Podkreślił, że w 2024 r. przeznaczono na to muzeum 8 mln zł. "MKiDN współprowadzi także muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. To historyczne miejsce otrzymało w ubiegłym roku ponad milion zł i także w tym roku ministerstwo będzie współfinansować tą instytucję"- wskazał.

"Na wsparcie kościołów i związanych z nimi instytucji kultury MKiDN przeznacza ok. 160 mln zł. Dofinansowaliśmy 779 projektów w 12 różnych programach: od ochrony zabytków przez wsparcie działań muzealnych przez kulturę cyfrową" - przypomniał, podkreślając, że na współprowadzenie muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II w Toruniu resort przeznacza 15 mln zł rocznie.