7,5 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej i 2808 funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa dostaną wyższe o 5 proc. wypłaty z wyrównaniem od 1 stycznia – zakładają projekty rozporządzeń skierowanych przez MSWiA do kilkudniowych uzgodnień międzyresortowych. W budżecie na 2025 r. na ten cel zaplanowane zostało 23 mln 129 tys. zł.

Z opublikowanych na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektów wynika, że po podwyższeniu kwoty bazowej o 5 proc. w stosunku do 2024 r. wynosi ona obecnie 2 tys. 193 zł i 21 gr. Jej wzrost powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariusza Straży Granicznej wraz z nagrodą roczną wzrasta o tyle procent.

Podwyższone o 5 proc. zgodnie z rozporządzenia mają być też określane w stałej kwocie dodatki kontrterrorystyczny i graniczny – z obecnych 600 i 540 zł do 630 zł i 567 zł miesięcznie. Dodatek kontrterrorystyczny odbiera w SG 210 osób, a 7290 uprawnionych jest do dodatku granicznego – wynika z materiałów dołączonych do projektu rozporządzenia.

Łącznie na ten cel zagwarantowane w budżecie na 2025 r. są 2,8 mln zł. Ze środków na 2026 r. w SG zostaną wypłacone nagrody roczne dla funkcjonariuszy – w sumie 203 tys. zł – wynika z oceny skutków regulacji projektowanego rozporządzenia.

W Służbie Ochrony Państwa 5-procentowy wzrost oznacza, że miesięczne stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy wzrosną dla wszystkich grup uposażenia – od 210 zł dla kursanta do 640 zł dla komendanta i dla wszystkich stopni służbowych od 70 zł dla szeregowego do 120 zł dla generała dywizji.

Według informacji na stronach RCL w budżecie na 2025 r. na ten cel zaplanowane zostało 23 mln 129 tys. zł, a 1 mln 535 tys. zł będzie zarezerwowany na nagrody roczne dla funkcjonariuszy ze środków na 2026 r.

Resorty i instytucje rządowe mają trzy dni od otrzymania projektów na ewentualne uwagi i uzgodnienia. Rozporządzenia mają wejść w życie dzień po ogłoszeniu, ale z mocą od 1 stycznia 2025 r. Zaległe kwoty zostaną funkcjonariuszom wyrównane.