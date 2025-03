Jesteśmy na etapie podsumowania tego, co się udało zrobić i co jeszcze jest przed nami – mówi w rozmowie z DGP Wojciech Wrochna, wiceminister przemysłu w 1. rocznicę działalności ministerstwa. Wrochna odnosi się też do spekulacji o możliwej likwidacji ministerstwa oraz do pomysłu powołania nowego resortu, który skupiałby u siebie wszystkie tematy energetyczno-surowcowo-klimatyczne.