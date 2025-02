Badania na obecność alkoholu i innych działających podobnie substancji personelu latającego, podniesienie kar za niewykonanie poleceń personelu, zmiana przepisów o planie generalnym lotniska zawiera opublikowany we wtorek projekt zmiany Prawa lotniczego.

Projekt przewiduje, że upoważnieni pracownicy Urzędu Lotnictwa Cywilnego i inne wskazane osoby będą mogły żądać od członków personelu lotniczego i personelu pokładowego badaniu na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. W przypadku stwierdzenia powyżej 0,1 mg alkoholu w wydychanym powietrzu osoby te będą mogły żądać przeprowadzenia badania przez organ powołany do ochrony porządku publicznego.

Przepis na celu na celu umożliwienie Prezesowi ULC niedopuszczenia członka personelu lotniczego albo członka personelu pokładowego do wykonywania czynności lotniczych na pokładzie statku powietrznego w przypadku stwierdzenia w jego organizmie obecności alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, albo w przypadku, w którym osoba taka odmawia poddania się badaniu, lub odmawia współpracy w trakcie badania - brzmi uzasadnienie.

Projekt przewiduje też, że grzywna za niestosowanie się do przepisów na lotnisku, oraz niewykonywanie poleceń dowódcy statku powietrznego związanych z porządkiem na pokładzie będzie mogła wynosić od 500 do 5000 zł.

Reforma planów lotniskowych

Projekt przewiduje również m.in. zmianę przepisów dotyczących planu generalnego lotniska użytku publicznego. Zgodnie z propozycją plan generalny będzie wyznaczał obszar objęty planem generalnym, będzie określał teren lotniska, strefy wokół lotniska mające znaczenie dla jego funkcjonowania, powierzchnie ograniczające przeszkody, a także obszar ograniczonego użytkowania, jeżeli został utworzony.

Poza dotychczasowymi elementami, plan generalny lotniska użytku publicznego będzie zawierał harmonogram priorytetów, w tym etapowy plan wdrażania, a także w przypadku lotnisk nowo zakładanych uzasadnienie wyboru lokalizacji uwzględniające czynniki ekonomiczne, operacyjne, społeczne i środowiskowe - brzmi Ocena Skutków Regulacji.

Dodatkowo przewiduje się, że plan generalny będzie jak dotychczas konsultowany z objętymi nim gminami, a dodatkowo z samorządem województwa, głównymi użytkownikami lotniska oraz z zarządcami infrastruktury drogowej i kolejowej, jeśli w planie generalnym przewidziano ograniczenia związane z powiązaniem lotniska z istniejącą lub przewidywaną infrastrukturą drogową lub kolejową.

Po konsultacjach plan generalny lotniska, tak jak dotychczas będzie podlegał zaopiniowaniu przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a następnie uzgodnieniom z Ministrem Oborny Narodowej i ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, a ostatecznie będzie przestawiany do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw transportu.

Projekt zakłada, że plan generalny będzie aktualizowany raz na siedem lat, ale będzie to możliwe częściej w przypadku zmiany warunków, no. ekonomicznych, operacyjnych, środowiskowych, finansowych czy z konieczności uwzględnienia zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska.(PAP)