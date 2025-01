Kandydat na Prezydenta RP Rafał Trzaskowski zapowiedział w środę w Szczecinie, że po ewentualnych wygranych wyborach podpisze zawetowane przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy. Chodzi m.in. o nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, która uznaje język śląski za język regionalny.

Prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący PO, kandydat KO na Prezydenta RP Rafał Trzaskowski powiedział w środę na spotkaniu z mieszkańcami w Szczecinie o pierwszych decyzjach, które podejmie po ewentualnych wygranych wyborach prezydenckich.

O jakie ustawy chodzi?

"Te wszystkie ustawy, które prezydent Duda zawetował: o języku śląskim, o pigułce +dzień po+, to wszystko podpiszę pierwszego dnia" – zapowiedział Trzaskowski.

Chodzi o zawetowaną przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, która uznaje język śląski za język regionalny oraz nowelizację Prawa farmaceutycznego, która umożliwiała dostęp bez recepty na tabletkę "dzień po" dla osób powyżej 15 lat.

Trzaskowski wskazał też m.in. na pilną kwestię powołania ambasadorów oraz skończenia „Bizancjum w tzw. Trybunale Konstytucyjnym”.

Odniósł się też do objęcia urzędu prezydenta USA przez Donalda Trumpa i emocji z tym związanych. "Ja bym zalecał mniej emocji, a więcej klasycznej analizy tego, co się dzieje. Naszym zadaniem jest zrobienie absolutnie wszystkiego, żeby realizowany był nasz interes" - mówił Trzaskowski.

"Musimy sobie jasno powiedzieć, że dzisiaj Polska ma sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Niezależnie jaka tam jest administracja. Dzisiaj trzeba zadbać o to, żeby tłumaczyć nowej administracji co jest dla nas najważniejsze. A dla nas dzisiaj najważniejsze jest to, żeby wszyscy rozumieli, że miejsce Ukrainy jest na zachodzie Europy, w strukturach europejskich, w strukturach transatlantyckich, a nie w łapach Putina" – dodał.

Podkreślił, że trzeba tłumaczyć Trumpowi i jego administracji, że „nie może sobie pozwolić na to, aby Putin tę wojnę wygrał”.

Podczas spotkania Trzaskowski powiedział, że wiele osób oczekuje przyśpieszenia rozliczenia poprzedniej władzy. Okazał zdjęcie faktury za opłacenie wynajęcie sali dla kandydata obywatelskiego, popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość Karola Nawrockiego.

"Została zapłacona z biura poselskiego Czesława Hoca, czyli za pieniądze z biura poselskiego. Pokazuję Wam, że oni się niczego nie nauczyli. Dlatego musimy zamknąć sprawę rozliczeń jak najszybciej, bo to jest psucie państwa, gdybyśmy im chcieli pozwolić na to, żeby nie wzięli odpowiedzialności za to, co zrobili" – powiedział Trzaskowski.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja.(PAP)