Według przepisów znajdujących się w ustawie o ochronie zwierząt ich właściciele są zobowiązani do zapewnienia odpowiednich warunków i zabezpieczenia schronienia przed zimnem. Warto zwrócić na to uwagę szczególnie teraz, gdy lada moment pojawią się minusowe temperatury.

Zgodnie z art. 9 ustawy o ochronie zwierząt każdy opiekun ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki zwierzętom domowym i gospodarskim. Oznacza to między innymi zabezpieczenie im schronienia, gdy na zewnątrz jest mróz czy pada śnieg.

Ponadto właściciel zwierzęcia według przepisów jest zobowiązany do:

zapewnienia zwierzęciu pomieszczenia z dostępem do światła dziennego

pomieszczenie powinno być na tyle duże, aby umożliwiło zwierzęciu swobodną zmianę pozycji ciała

zapewnienia odpowiedniej karmy oraz stałego dostępu do wody

odpowiednich szczepień w przypadku psów

humanitarnego traktowania

zachowania zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi dłużej niż 12 godzin

Przepisy chronią nie tylko zwierzęta domowe

Ustawa o ochronie zwierząt odnosi się nie tylko do domowych pupili, jak psy, króliki, koty, szynszyle itd. Według art. 12 ust.1 każdy, kto utrzymuje zwierzęta gospodarskie, jest obowiązany do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania. Dalsza część ustawy wskazuje, że warunki chowu lub hodowli zwierząt nie mogą powodować urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień.

Jak wynika z ustawy, nie tylko właściciele psów, królików czy kotów powinni zapewnić zwierzętom godne warunki i komfortowe schronienie, ale również hodowcy zwierząt gospodarskich oraz ci, którzy wykorzystują zwierzęta w celach rozrywkowych czy sportowych.

W mroźne dni nie wolno zostawiać psów przed sklepem

Obecnie pojawia się coraz więcej wyroków sądowych, które dotyczą problemu braku zapewnienia odpowiednich warunków zwierzętom podczas zimy. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (sygn. akt: IV SA/Po 238/23), "niewłaściwe warunki bytowania to także brak zapewnienia zwierzęciu właściwego schronienia przed chłodem, mrozem czy śniegiem". Należy pamiętać, aby zapewnić ruch zwierzęciu, wówczas chłód jest dla niego mniej dokuczliwy. Zwracajmy uwagę na sytuacje, kiedy psy są zostawiane przez właścicieli na dworze podczas mrozu – nawet pół godziny przebywania zwierzęcia na mrozie może mieć dla niego tragiczne skutki.

Kary dla właścicieli zaniedbujących zwierzęta

Nieprzestrzeganie przepisów przez opiekuna może skutkować karą aresztu, grzywny, a także odebraniem zwierzęcia, co wiąże się z obowiązkiem wpłacenia 1000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.

Ustawa dotycząca ochrony praw zwierząt wyszczególnia przypadki wyjątkowo okrutnego traktowania zwierząt:

znęcania się nad zwierzętami poprzez utrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania (art. 6 ust. 2 pkt. 10)

wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych zagrażających jego życiu lub zdrowiu (art. 6 ust. 2 pkt 17 ustawy)

utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla danego gatunku (art. 6 ust. 2 pkt. 19 ustawy)

Opiekun, który dopuści się znęcania nad zwierzęciem w ten sposób podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Wówczas sąd orzeka przepadek zwierzęcia, a także nawiązkę w wysokości od 1000 do 100 000 zł na cel związany z ochroną zwierząt. Jeśli dojdzie do skazania, sąd może również orzec zakaz posiadania wszystkich zwierząt.