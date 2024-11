– Trudno mi sobie wyobrazić zamknięcie roku bez ustawy wiatrakowej w Sejmie. Żadne krzyki Don Kichotów w ławach opozycji tego nie zmienią – mówi DGP Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska, wiceprzewodnicząca Polski 2050.

Premier Donald Tusk zapowiedział zmianę pełnomocnika ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. Stanowisko przeniesiono z resortu klimatu i środowiska do Ministerstwa Przemysłu, lecz dotychczasowy pełnomocnik – Maciej Bando – został u pani w resorcie. Jaki będzie jego los?

Przeniesienie kompetencji zostało przeze mnie zaakceptowane, natomiast sprawy kadrowe są drugorzędne. Zakres zadań ministra Macieja Bandy w resorcie klimatu i środowiska był ściśle określony – obejmował nadzór nad operatorami sieci i spółką budującą elektrownię jądrową. Ze względu na przesunięcie kompetencji pomiędzy ministerstwami jego rola jako wiceministra klimatu i środowiska wygasa.

A jak się pani współpracowało z Maciejem Bandą? W kuluarach można było usłyszeć, że współpraca w kierownictwie resortu nie przebiegała bezproblemowo.

Maciej był zawsze jedną nogą poza ministerstwem, taki był charakter jego pracy. Nasze relacje są profesjonalne. Podczas pracy nad aktami legislacyjnymi minister Bando często służył swoim doświadczeniem, nabytym m.in. w trakcie prezesury w Urzędzie Regulacji Energetyki.

Według mnie nadzór nad operatorami dobrze byłoby skonsolidować w Ministerstwie Przemysłu. Znacznie trudniej pracuje się w takich okolicznościach, że pełnomocnik jest jedną nogą w KPRM (jako pełnomocnik premiera), jednocześnie ma w MRiT na pl. Trzech Krzyży biuro pełnomocnika, które odpowiada za obsługę i finanse, a także – własny gabinet w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Przejdźmy do kwestii systemu kaucyjnego. Zapowiadany termin jego wejścia w życie zmieniał się dwukrotnie – początkowo miał to być 1 stycznia 2025 r., potem 1 lipca, a w końcu – 1 października. Przedsiębiorcy apelowali jednak o przesunięcie na 1 stycznia 2026 r. Kolejne zmiany są możliwe?

Dwa tygodnie temu na posiedzeniu Rady Ministrów padły różne terminy. Ostatecznie premier zaproponował kompromis, którym jest 1 października 2025 r. Jako resort wnioskowaliśmy o to, żeby przesunięcie było maksymalnie krótkie, bo to bardzo ważny projekt, który jest krokiem w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym i pozwoli zwiększyć zbiórkę opakowań po napojach objętych wysokimi progami recyklingu i ponownego wykorzystania. Dla nas celem było więc przesunięcie terminu o minimalny okres, który pozwoli przygotować ten system w sposób bezpieczny dla gospodarki i odbiorców końcowych. Premier poprosił o dodatkową poduszkę bezpieczeństwa.

Z czego wynikają te ciągłe zmiany terminu?

O zmianę terminu postulują niektórzy operatorzy, szczególnie ci, którzy nabyli koncesję jako ostatni. Mamy głosy ze strony producentów napojów, którzy wskazują, że jeszcze nie podpisali umów z operatorami. Mamy też głosy od sklepów, że te nie są gotowe. Mamy wątpliwości ze strony samorządów, którym zmienia się rachunek ekonomiczny z segregacji śmieci. Trudno było więc nie przychylić się do tego postulatu, także w kontekście wartości nadrzędnych, a taką jest dbałość o optymalizację obrotu odpadami.

Tylko dlaczego tak późno, dwa miesiące przed końcem roku?

Projekt ustawy nowelizującej system kaucyjny złożyliśmy do RCL dwa miesiące temu. Analiza tego dokumentu po stronie KPRM trwała dłużej i to przesunęło pracę nad ustawą.

Czyli gdyby nie tempo pracy KPRM system kaucyjny mógłby wejść w życie 1 stycznia 2025 r.?

W czasie wdrażania ustawy doszło do zmiany rządu. To nie ułatwia wprowadzania trudnych reform, zwłaszcza jeśli były one niewystarczająco przemyślane i wadliwie przygotowane przez poprzedni rząd.

System kaucyjny to nasza droga do osiągnięcia większego poziomu recyklingu tych opakowań, których recykling i ponowne wykorzystywanie są dość łatwe. Zresztą niedługo będę chciała też rozpocząć prace nad włączeniem do systemu małpek, bo tych butelek mamy całą masę w lasach, nad jeziorami i w parkach.

Kiedy Sejm mógłby się zająć ustawą poprawiającą system kaucyjny?

Jeśli opracowana przez nasz rząd nowelizacja ustawy nie zostanie przyjęta, to wadliwie przygotowany za poprzedniej kadencji system kaucyjny zacznie działać w sensie prawnym już od 1 stycznia 2025 r. Zmiana przepisów musi więc wejść w życie do końca roku, co oznacza, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu powinniśmy o niej dyskutować.

Przez rok Ministerstwo Klimatu zaproponowało 216 inicjatyw legislacyjnych, w tym 26 projektów ustaw. Dużo mniej jest jednak inicjatyw, które udało się zakończyć. Przykładem jest ustawa wiatrakowa. Z czego to wynika?

Tyle trwa praca nad projektem ustawy zgodnie z poprawną, legislacyjną ścieżką rządową. Prawda jest taka, że bez skracania terminów i eliminacji konsultacji społecznych lub uzgodnień międzyresortowych jest to około dziewięciu miesięcy. Teraz mamy wysyp ustaw rządowych, które przeszły pełne ścieżki legislacyjne. Nie przez przypadek ten wysyp następuje po dziewięciu miesiącach.

Przyszliśmy do ministerstwa z pełnym pakietem ustaw, konkretnych pomysłów i rozwiązań. Administracyjna ścieżka rządowa jest dość długa, ale za to bezpieczna, bo zachowuje demokratyczne standardy i pozwala na pełną partycypację społeczną.

Zakładamy, że obecne kierownictwo znało ją przed objęciem stanowisk. Mimo to były zapowiadane dużo wcześniejsze terminy.

Wiele rzeczy w tym procesie jest jednak zmiennych. Weźmy dla przykładu wyczekiwaną ustawę wiatrakową. Po procesie konsultacji mamy ok. 800 stron uwag. To jest wrażliwa ustawa, co było widać na początku roku. Społeczeństwo powiedziało: nie ma zgody na szybkie wrzutki, pracujcie wydajnie, ale też rzetelnie i dokładnie, więc pracujemy. Pełny proces konsultacji trwał parę miesięcy. Obecnie trwa dokładna analiza zgłoszonych uwag, która również wymaga ogromnej ilości czasu.

Możemy oczekiwać, że do końca roku projekt ustawy wiatrakowej trafi do laski marszałkowskiej?

Trudno mi wyobrazić sobie zamknięcie roku bez tej ustawy w Sejmie. Żadne krzyki Don Kichotów w ławach opozycji tego nie zmienią.

W lutowej rozmowie z DGP wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała deklarował, że jeszcze w 2024 r. zostanie utworzony nowy park narodowy.

Jestem dobrej myśli, jesteśmy na końcu tej drogi. Na utworzenie parku narodowego muszą się zgodzić wszystkie podmioty samorządowe. Jeżeli chodzi o Dolną Odrę, brakuje nam ostatnich decyzji, które są w trakcie uzgodnień. Trwają rozmowy z przedstawicielami samorządów o utworzeniu parku.

O jakiej perspektywie czasowej mówimy?

Utworzenie parku narodowego wymaga uchwalenia ustawy oraz rozporządzenia Rady Ministrów określającego jego granice. Kiedy już będziemy mieli zgodę wszystkich samorządów – a będę rozmawiała z nimi tak długo, jak będzie trzeba – rozpoczniemy proces legislacyjny. W weekend ruszyła kampania wspierająca ten proces, która pokazuje, jak cenny obszar przyrody mamy na Międzyodrzu.

Wspomniała pani jednak, że rządowy proces legislacyjny trwa zazwyczaj dziewięć miesięcy, a uzgodnienia z gminami się nie skończyły.

Możemy się też zdecydować na tryb odrębny, który trwa dwa miesiące. Jak już uzyskamy wszystkie zgody i przekonamy stronę samorządową oraz społeczność lokalną, pracę zdecydowanie przyspieszą. Prekonsultacje w tej sprawie trwają już wiele miesięcy.

Czy uzyskanie zgody samo rządów jest jednak realistyczne? Przy obecnych przepisach weto jednej gminy sprawi, że park nie powstanie.

Przygotowania do utworzenia parku w Dolinie Dolnej Odry trwają od 1995 r. Wtedy powstał on tylko po niemieckiej stronie, mimo że miał powstać po obu stronach granicy. Inwentaryzację przyrodniczą mamy więc już zrobioną. Jest dużo dokumentacji i materiałów. Rozmawiamy z samorządowcami, w tym z gminy Gryfino, i wierzę, że z powodzeniem zakończymy proces tworzenia parku narodowego.

Czyli resort nie rozważa nowelizacji ustawy, żeby zlikwidować weto samorządów?

Uważam, że ważnym krokiem w stronę większej zgody gmin na tworzenie i powiększanie parków narodowych jest subwencja ekologiczna – czyli subwencja z budżetu państwa uwzględniająca potrzeby ekologiczne samorządów. Teraz nie będą one traciły na tworzeniu parków, a wręcz przeciwnie – będą za to otrzymywały dodatkowe środki.

Pracownicy parków narodowych dostali w tym roku 20 proc. podwyżki, parki dostają pieniądze na wszystkie ważne inwestycje, jak kanalizacja nad Morskim Okiem. Chcemy też przeznaczyć dodatkowe środki na parki narodowe z dochodów Lasów Państwowych.

W tym wypadku głównymi celami są likwidacja barier i zmiana myślenia o parkach narodowych, dzięki której łatwiej będzie wypracować konsensus.

Subwencja ekologiczna została wprowadzona w ramach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Teoretycznie gminy mogą otrzymać 640 zł za każdy hektar parku narodowego.

To jest jeden z naszych dużych ustawowych sukcesów. Dzięki subwencji ekologicznej gminy w końcu przestaną być karane za to, że starają się chronić przyrodę. To historyczny moment, na który czekały takie gminy jak Hajnówka, Goniądz czy Lutowiska. Już w styczniu br. samorządowcy poruszali temat rekompensaty wyrównawczej za tereny przyrodnicze, chyba nie do końca wierząc, że to się ziści. My w ciągu roku zamknęliśmy temat.

Jednak subwencja ekologiczna ma spore ograniczenia. Jeśli gmina zyskała dzięki zmianom systemu podatkowego, kwota subwencji ekologicznej jest pomniejszana. Jeśli dochody gminy są wyższe niż 120 proc. średniej, dochód ponad tę kwotę jest zmniejszany o 50 proc. Wyjątkiem jest 2025 r., w którym będzie obowiązywała poprawka zaproponowana przez posła Bartosza Romowicza (Polska 2050)...

We współpracy z ministerstwem, bo to było z nami konsultowane.

...Zgodnie z którą gminy, w których parki narodowe zajmują dużą powierzchnię, otrzymają dodatkowe środki z łącznej puli 40 mln zł. Podziału tej kwoty ma dokonać minister finansów w porozumieniu z ministrem środowiska. Doktor Antoni Kostka mówi, że cała subwencja ekologiczna powinna działać w ten sposób.

Będziemy próbowali wydłużyć funkcjonowanie tej poprawki, ale sytuacja budżetu jest, jaka jest.

Zobaczymy, jak to zadziała w przyszłym roku, i wtedy zastanowimy się nad dalszymi negocjacjami z ministrem finansów. A jako że minister Domański i wiceminister Majszczyk mają zielone serca, to wierzę, że się uda. Oni rozumieją potrzeby przyrodniczo-środowiskowe. Chciałabym mieć takich partnerów wszędzie i zawsze. ©℗