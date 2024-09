Wicepremier ogłosił nowe zasady przyjęć dla pilotów wojskowych. Przedstawiono zmiany w zakresie szkolenia wojskowego pilotów, w tym programy szkolenia dotyczące zarówno śmigłowców wojskowych, jak i bezzałogowych statków powietrznych.

W trakcie spotkania Kosiniak-Kamysz odniósł się do wzorców szkoleniowych stosowanych w Stanach Zjednoczonych, podkreślając, że podoficerowie są tam aktywnie zaangażowani w pilotaż śmigłowców, w tym nowoczesnych AH-64E Apache.

Podoficerowie w przestworza

Polska planuje wdrożenie podobnych rozwiązań, co ma na celu zwiększenie efektywności szkolenia. Wicepremier wyraził swoje przekonanie, że ten proces przyczyni się do dynamicznego rozwoju i modernizacji Sił Zbrojnych RP.

-Dzisiaj odbyliśmy ważną rozmowę dotyczącą zmian w szkoleniu, szczególnie w szkoleniu pilotów śmigłowców, ale również bezzałogowych statków powietrznych. Amerykanie, którzy są największym producentem i posiadaczem AH-64E Apache są w stanie, żeby latali nimi podoficerowie. Odbywa się to tam bardzo sprawnie. Rozmawiałem o tym z sekretarzem obrony podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Chcemy też ten proces w Polsce wdrożyć i podnieść jego efektywność. To nie oznacza, że będzie mniej praktyki, więcej teorii. Raczej na odwrót. To oznacza, że będzie więcej praktyki i nabywania umiejętności zachowania wszystkich standardów. Jest dla nas to absolutnym priorytetem. To jest zasada, od której się nigdy nie odstępuje. Bezpieczeństwo, zachowanie poziomu umiejętności. To wszystko jest dla nas absolutnie najważniejsze – mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kobiety za stery

Minister obrony narodowej wyraził również dumę z kadry Lotniczej Akademii Wojskowej, podkreślając rosnącą liczbę kobiet w szeregach polskich Sił Powietrznych. W Dęblinie kobiety stanowią około 20% podchorążych.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że jednym z kluczowych wyzwań stojących przed Polską jest skrócenie czasu szkolenia oraz odpowiednie przygotowanie kadr do obsługi nowoczesnego sprzętu, co wymaga również zmian legislacyjnych. Zmiany te mają objąć m.in. ustawę o obronie ojczyzny oraz system kształcenia na uczelniach wojskowych, w tym poprawę procesu rekrutacji i organizacji studiów. Modernizacja infrastruktury szkoleniowej oraz wprowadzenie nowych programów edukacyjnych ma na celu umożliwienie szybkiego i skutecznego przeszkolenia setek przyszłych pilotów i personelu obsługowego.