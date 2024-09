Do końca tygodnia zaskarżymy do Sądu Najwyższego decyzję PKW, która odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych 2023 r. - zapowiedział we wtorek szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak.

Do końca tygodnia zaskarżymy do Sądu Najwyższego decyzję PKW, która odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych 2023 r. - zapowiedział we wtorek szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła w czwartek sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych 2023 roku i zarzuciła nieprawidłowości w finansowaniu kampanii na kwotę 3,6 miliona złotych. Dotacja PiS będzie pomniejszona o 10 mln zł; partia może też zostać pozbawiona subwencji na 3 lata. Od orzeczenia SN nie przysługuje odwołanie. Jeśli SN uzna skargę za zasadną, PKW postanawia o przyjęciu sprawozdania finansowego. Na konferencji w siedzibie partii Błaszczak powiedział też, że PiS otrzymało 40 tys. wpłat po kilkadziesiąt złotych. O pomoc finansową dla partii w związku z decyzją PKW zaapelował w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński. (PAP) kos/ ann/ mrr/ Tomasz Jurczak