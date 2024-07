29 młodych liderek z całej Europy zjechało do Warszawy na Summer School for Female Leadership in the Digital Age 2024, żeby doskonalić swoje umiejętności w obszarze przywództwa, nowoczesnych technologii i zrównoważonego rozwoju.

Po Lizbonie, Pradze i Walencji to stolica Polski stała się miejscem spotkania uczestniczek IV edycji Summer School for Female Leadership in the Digital Age, co poprzedza zbliżającą się prezydencję Polski w Unii Europejskiej. Stanowiąca część globalnego programu Huawei „Seeds for the Future” inicjatywa ma na celu zapewnienie kobietom przestrzeni do rozwoju i umożliwienie im poprowadzenia Europy w kierunku bardziej inkluzywnej i zrównoważonej cyfrowej przyszłości.

Era nowych technologii i zrównoważonego rozwoju

Podczas intensywnego tygodnia szkoleniowego 29 studentek spotkało się z wybitnymi ekspertkami, ekspertami oraz mentorami i mentorkami, aby pogłębić wiedzę i umiejętności z obszaru technologii cyfrowych i zrównoważonego rozwoju. Na tapecie znalazły się tematy takie jak: rola Europy w rozwoju AI, wyzwania i szanse związane z rozwojem sztucznej inteligencji, innowacje dla zrównoważonej przyszłości czy cyfrowe umiejętności w służbie zielonej transformacji.

– Od 2021 r., czyli od chwili powstania, nasz program mocno ewoluował. W tegorocznej edycji rozbudowaliśmy część poświęconą sztucznej inteligencji. Chcemy, żeby uczestniczki Europejskiej Akademii Liderek otrzymały najświeższą wiedzę w obszarze kluczowych trendów. Wzmocniliśmy również naszą agendę w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Włączyliśmy do programu warsztaty z zakresu umiejętności cyfrowych oraz „zielonych” umiejętności, które są niezbędne w nadchodzącej erze zrównoważonego rozwoju i technologii – mówi Berta Herrero, dyrektorka ds. różnorodności, równości i włączenia społecznego w Huawei Europe oraz dyrektorka programu School for Female Leadership in the Digital Age.

Nieodłączną część programu Summer School for Female Leadership in the Digital Age stanowi moduł poświęcony przywództwu, wystąpieniom publicznych i przedsiębiorczości, bo jak tłumaczy Berta Herrero, umiejętności z tym związane nigdy nie wychodzą z mody i są przydatne, zwłaszcza w przypadku kobiet na kierowniczych stanowiskach. Studentki miały też okazję rozwinąć umiejętność pracy zespołowej, poznać tajniki storytellingu i podstawy kodowania. Istotnym elementem tegorocznego programu wydarzenia były zajęcia poświęcone zdrowiu psychicznemu.

Grupa 29 wyjątkowych studentek – reprezentujących każde z 27 państw członkowskich UE, Bałkany Zachodnie i Ukrainę – stanowi szeroki przekrój społeczności akademickiej, obejmujący takie dziedziny jak inżynieria, medycyna, nauki humanistyczne i społeczne. Łączy je wspólny cel – chęć wprowadzenia pozytywnych zmian na świecie. Zgłoszenia uczestniczek akademii wybrano spośród tysięcy aplikacji nadesłanych przez osoby zainteresowane udziałem w programie.

Jak wyjaśnia Berta Herrero, jury – wyłaniając finalistki – analizowało przede wszystkim motywację przyświecającą młodym kobietom. Program z definicji ma bowiem charakter inkluzywny, a kierowanie się dotychczasowymi dokonaniami czy alokacjami akademickimi kandydatek tworzyłoby bariery i nierówności, zamiast je niwelować.

Liderki na trudne czasy

– Wierzymy, że siła kobiecego talentu może zmienić świat – powiedziała Selina Wen, główna przedstawicielka Huawei w instytucjach europejskich, podczas ceremonii inaugurującej IV edycję programu „Summer School for Female Leadership in the Digital Age”. Wydarzenie otworzyło cykl pięciodniowych spotkań i warsztatów przygotowanych specjalnie dla uczestniczek programu.

Jak oceniła Selina Wen, Huawei może odegrać kluczową rolę w rozwijaniu przywództwa kobiet w świecie technologii. – Nasza dyrektorka finansowa, nasza rotacyjna przewodnicząca, a także globalna szefowa działu badań i rozwoju to wybitne przykłady liderek – podkreśliła. – W Huawei jesteśmy świadomi istniejących wyzwań i otwarcie na nie reagujemy, jednocześnie motywując innych do podobnego działania. Jako część sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych pozostajemy wierni naszemu zaangażowaniu w ideę współpracy, uwzględniania i promowania aktywnego udziału kobiet w sektorze technologicznym pod hasłem: Tech for her, Tech with her, Tech by her – dodała.

Zwracając się do studentek, Selina Wen wskazała, że podczas minionych trzech edycji Summer School for Female Leadership wielokrotnie słyszała od uczestniczek, że udział w programie to doświadczenie zmieniające życie. Zachęciła młode liderki do spełniania swoich marzeń i wcielania w życie idei, w które wierzą, chociaż na drodze do realizacji wyznaczonych celów napotkają wyzwania i trudności.

– Zaskoczycie same siebie tym, jak wiele możecie osiągnąć – przekonywała studentki główna przedstawicielka Huawei w instytucjach europejskich.

O roli, jaką do odegrania w świecie przyszłości mają kobiety, mówiła podczas ceremonii otwarcia Violeta Bulc, była wicepremier Słowenii i była unijna komisarz ds. transportu. Jak podkreśliła, żyjemy w trudnych czasach, w których przybywa podziałów społecznych i cyfrowych, wojen, nierówności i zanieczyszczeń, mimo że inwestujemy coraz większe środki w walkę z tymi wyzwaniami.

– Gdzie są rezultaty? – pytała Violeta Bulc, wskazując, że w rozwiązywaniu tych problemów brakuje mądrości kobiet.

– Żyjemy w czasach, w których wiele musimy się nauczyć, wiele rzeczy trzeba przekształcić lub wymyślić na nowo. (…) Kobiety – czujcie się zaproszone do tego wysiłku i kształtowania nowego świata – apelowała do młodych liderek była unijna komisarz ds. transportu.

Jak oceniła, winą za problemy świata nie należy obarczać technologii, które stanowią narzędzie, a nie cel sam w sobie. Mądre korzystanie przez człowieka z tych narzędzi stanowi zaś jedno z głównych wyzwań przyszłości. – Nowoczesne technologie szybko się rozwijają i musimy dołożyć wszelkich starań, aby nadążać za tymi zmianami. Jako komisarz promowałam cyfryzację i potrzebę włączenia nowych technologii do edukacji. Kraje, które zignorowały nasze zalecenia i nie zmodernizowały swoich szkół, napotkały poważne problemy podczas pandemii, co miało bardzo negatywne konsekwencje dla wielu uczniów w całej Europie – powiedziała.

Odnosząc się do wyzwań, polityczka wskazała na potencjał młodych kobiet w kształtowaniu tego, jak może wyglądać świat przyszłości. Żeby tak się jednak stało, młode liderki muszą najpierw poznać siebie, do czego doskonałą okazję stwarza Summer School for Female Leadership.

W podobnym duchu do realizacji swoich planów zachęcała studentki senator i była wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka. – Nie ma rzeczy niemożliwych; jeśli skupisz się na swoich celach i dokładnie wiesz, czego chcesz, możesz spełnić swoje marzenia – powiedziała.

Architektki przyszłości

Podczas ceremonii otwarcia młode liderki motywowała również Androulla Vassiliou, była unijna komisarz ds. edukacji i zdrowia. W swoim wystąpieniu zachęcała uczestniczki programu do tego, żeby chwytały wszelkie możliwości rozwoju, które pojawią się na ich drodze. Jak wskazała, żeby osiągnąć sukces, nie wystarczą kwalifikacje akademickie; potrzebne są również umiejętności miękkie, ambicje oraz wytrwałość. Możliwości doskonalenia w tym obszarze oraz na innych polach stwarza zaś program zainicjowany przez Huawei.

– Jesteście najbardziej wykształconą generacją, ale też tą generacją, która stawi czoła ogromnym wyzwaniom. (…) Kierujcie się zawsze tym, co czyni was szczęśliwymi. Jeśli będziecie szczęśliwe, sukces nadejdzie – powiedziała Androulla Vassiliou.

O wyzwaniach, którym świat musi stawić czoło, mówiła podczas swojego wystąpienia również dyrektorka programu „School for Female Leadership in the Digital Age” Berta Herrero. W tym kontekście motywowała uczestniczki akademii do kierowania się pasją oraz współdziałania z innymi liderkami. Zwróciła się do studentek z przesłaniem, że istota przywództwa nie tkwi w dominacji nad innymi, lecz w zdolności do inspirowania. W otaczającym nas świecie pełnym możliwości warto stać się kimś, kto łączy ludzi, budując między nimi mosty.

– Każda z was jest lśniącą gwiazdą. Razem nie jesteście jednak tylko lśniącymi gwiazdami, jesteście konstelacją, która może poprowadzić nas w przyszłość – powiedziała.

Berta Herrero podkreśliła również wagę i znaczenie refleksji etycznej na początku każdej innowacyjnej podróży, podkreślając potrzebę etycznych przewódców jako wyznacznika uczciwości i odpowiedzialności. Zmotywowała przyszłe pokolenia liderek, aby stały się architektkami przyszłości, w której to technologia służy ludzkości, nie zaś odwrotnie.

Ceremonia otwarcia, prowadzona przez byłą dziennikarkę BBC Chiyo Robertson, rozpoczęła tydzień intensywnej nauki, wymiany doświadczeń i poszerzania perspektyw w bezpiecznym środowisku i atmosferze wzajemnego wsparcia. W czterech edycjach Summer School for Female Leadership wzięło już udział łącznie ponad 100 młodych kobiet. Wiele absolwentek zajmuje obecnie znaczące stanowiska w branży technologicznej, biznesie, globalnej polityce i środowisku akademickim, wnosząc wkład w renomowane międzynarodowe instytucje i organizacje, takie jak Massachusetts Institute of Technology (MIT), ONZ i Komisja Europejska.

Jury – wyłaniając finalistki – analizowało przede wszystkim motywację przyświecającą młodym kobietom. Program z definicji ma bowiem charakter inkluzywny, a kierowanie się dotychczasowymi dokonaniami czy alokacjami akademickimi kandydatek tworzyłoby bariery i nierówności, zamiast je niwelować – wyjaśniała Berta Herrero

partner