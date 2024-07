Mam nadzieję, że do końca tego miesiąca rząd przyjmie projekt nowelizacji Kodeksu karnego ws. mowy nienawiści - powiedział w RMF FM minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Zapowiedział złagodzenie kar w stosunku do pierwotnego projektu. Projekt noweli ma dotyczyć przepisów Kodeksu karnego odnoszących się do stosowania przemocy, bezprawnej groźby i nawoływania do nienawiści.