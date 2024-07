Dotychczasowy wicemarszałek Łukasz Smółka (PiS) został wybrany na marszałka Małopolski. Podczas czwartkowej sesji nadzwyczajnej sejmiku otrzymał poparcie 22 radnych, 17 było przeciw.

W tajnym głosowaniu uczestniczyło wszystkich 39 radnych. PiS dysponuje w Sejmiku 21 głosami.

Była to szósta próba wyboru włodarza województwa. Wcześniej kandydatem PiS był poseł Łukasz Kmita, rekomendowany przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Przewodniczący klubu PiS w sejmiku małopolskim Rafał Stuglik, uzasadniając kandydaturę Smółki podkreślił, że ma bogate doświadczenie w polityce. "To człowiek dialogu, kompromisu, a przede wszystkim człowiek czynu" – mówił. Jak zaznaczył, Małopolski nie stać na kosztowny eksperyment, jakim byłyby przyspieszone wybory, mogące kosztować 30 mln zł.

"Jesteśmy zjednoczeni" – powiedział Smółka przed głosowaniem, a zwracając się o głosy do sejmikowej opozycji zaznaczył, że stawia na pracę zespołową. Jak podkreślił, chce być marszałkiem wszystkich Małopolan, nie tylko tych z Krakowa. "Ważne, by każdy Małopolanin czuł się dobrze w swoim regionie, a równocześnie, aby turyści odwiedzający nasz region wskazywali, że jest on dobrze zarządzany" – powiedział.

Kmita po godz. 19 (czyli przed głosowaniem, ale po godzinnej przerwie w obradach sejmiku) zamieścił na portalu X zdjęcie ze Smółką. Życzył powodzenia drużynie PiS i wyraził nadzieję, że po głosowaniu będzie mógł pogratulować Łukaszowi Smółce.(PAP)

