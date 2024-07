Resort rozwoju, który przygotowuje pakiet deregulacyjny, liczy, że trafi on pod obrady Sejmu na przełomie tego i przyszłego roku - poinformował wiceminister rozwoju i technologii Waldemar Sługocki. W pakiecie znajdzie się m.in. cyfrowa wersja umowy leasingowej i cyfrowa wersja weksla, a także takie zmiany przepisów, które skrócą maksymalny czas kontroli mikroprzedsiębiorców z 12 do 6 dni.

"W pakiecie (deregulacyjnym) znajdą się chociażby cyfrowe umowy leasingowe czy cyfrowa wersja weksla. Z punktu widzenia procedowania całego procesu ułatwi to życie potencjalnym uczestnikom w tym procesie, czyli mikro, małym i średnim przedsiębiorcom" - powiedział Sługocki.

Uzgodnienia międzyresortowe w sprawie pakietu deregulacyjnego

Dodał, że przygotowane rozwiązania powinny trafić do uzgodnień międzyresortowych jeszcze w czasie wakacji.

"Po uzgodnieniach międzyresortowych i naniesieniu uwag pakiet trafi do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, później do Stałego Komitetu Rady Ministrów, a następnie do Sejmu i Senatu. (...) W Parlamencie projekt powinien być procedowany na przełomie tego i przyszłego roku" - zapowiedział wiceminister rozwoju i technologii.

Zmiany w prawie gospodarczym

Dodał, że zakres zmian w prawie będzie zawierał nowe rozwiązanie polegające na tym, że przyjmowane przepisy gospodarcze będą miały vacatio legis wynoszące sześć miesięcy, aby firmy miały czas na przygotowywanie się do zmian w legislacji.

Sługocki poinformował też, że resort planuje przygotowanie kolejnego pakietu deregulacyjnego.

Konsultacje społeczne w sprawie deregulacji przepisów

Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło konsultacje społeczne ws. deregulacji przepisów prawa gospodarczego na początku kwietnia. Jak wtedy informowano, celem jest łatwiejsze zakładanie firmy, mniej regulacji i rozwój najmniejszej działalności gospodarczej, np. rzemiosła.

Korzystne zmiany dla firm w pakiecie deregulacyjnym

Resort informował też, że pierwszy pakiet deregulacyjny ma przyczynić się do poprawy środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym działają polskie firmy. Zawierać ma 50 korzystnych dla firm rozwiązań w 35 zmienianych ustawach, w tym m.in. w Kodeksie postępowania administracyjnego i kodeksie cywilnym.

Prawo gospodarcze przyjazne przedsiębiorcom

Według resortu w pakiecie znajdą się też takie zmiany przepisów, które skrócą maksymalny czas kontroli mikroprzedsiębiorców z 12 do 6 dni. Zmiany mają też na celu wprowadzenie prawa gospodarczego przyjaznego przedsiębiorcom poprzez np. zasadę "one in, one out" (każdy dodawany obowiązek dla firm będzie wiązał się z koniecznością likwidacji innego obciążenia).

