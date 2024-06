Czarne chmury zbierają się nad jedną z należących do Orlenu inwestycji, przy której pracuje kilkuset obcokrajowców. Ich pojawienie się pod Płockiem to jeden z elementów tzw. „aferze wizowej”, a teraz do akcji wkroczyła Państwa Inspekcja Pracy. I znów wyszły na światło dzienne niepokojące informacje. - Sprawa śmierdziała od samego początku – mówi Gazecie Prawnej europoseł Michał Szczerba, były szef komisji śledczej.