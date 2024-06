Marszałek Szymon Hołownia poinformował w piątek, że po zapoznaniu się z raportem Straży Marszałkowskiej, wystąpi do Prezydium Sejmu o ukaranie posła Dariusza Mateckiego (Suwerenna Polska, klub PiS), który nocą wyszedł na dach hotelu sejmowego.

Marszałek Sejmu składa wniosek o ukaranie posła

"Doszło do poważnego naruszenia porządku na terenie zarządzanym przez Kancelarię Sejmu (...) i w związku z powyższym skieruję wniosek o ukaranie posła do Prezydium Sejmu. Prezydium może podjąć decyzję o wymiarze kary finansowej, która się z tym wiąże" - powiedział Hołownia dziennikarzom. Dodał, że maksymalnie jest to 12-18 tys. zł, ale kara może być też niższa.

Raport Straży Marszałkowskiej: zagrożenia na dachu hotelu sejmowego

Marszałek Sejmu przytoczył raport Straży Marszałkowskiej dotyczący sytuacji, gdy w nocy poseł Matecki wyszedł przez okno na dach hotelu sejmowego. "Na dachach hotelu i innych budynków znajdują się różnego typu instalacje, w związku z czym poruszanie się tam przez osoby nieuprawnione może zagrażać zdrowiu, a nawet życiu" - zaznaczył Hołownia.

Poseł Matecki odpowiada na zarzuty

Matecki powiedział wcześniej w piątek PAP, że był w nocy na dachu hotelu sejmowego, by zrobić zdjęcie. Zaprzeczył jakoby Straż Marszałkowska sprowadzała go stamtąd. Dodał, że po zrobieniu zdjęcia wrócił do pokoju i nie wie dlaczego jest teraz "jakaś afera". (PAP)

Autor: Luiza Łuniewska, Olga Łozińska

lui/oloz/ mok/