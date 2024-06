Rozporządzenie ws. tzw. strefy buforowej zostanie podpisane w środę, a w czwartek wejdzie w życie - poinformował w poniedziałek wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Dodał, że strefa będzie obowiązywała na odcinku ponad 60 km; na długości ok. 45 km będzie miała szerokość ok. 200 metrów, a w rezerwatach i puszczy maksymalnie 2 km.

Wprowadzenie strefy buforowej przy granicy

"Zostanie podpisane w środę, zdążymy zrobić cały obieg rządowy i w czwartek wejdzie w życie" - powiedział w poniedziałek w TVN24 wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, odnosząc się do rozporządzenia wprowadzającego tzw. strefę buforową.

"W ogóle strefa będzie na długości, jeśli chodzi o granicę na tych dwóch odcinkach, w których mamy najwięcej przekroczeń (...) sześćdziesięciu kilku kilometrów. Na ok. 45 km będzie to strefa o głębokości ok. 200 metrów. Na przebiegu przez rezerwaty, puszczę, będzie trochę bardziej wchodzić w głąb terytorium kraju, ale nie więcej niż dwa km" - powiedział Mroczek.

Uchwała rządu w sprawie sytuacji na wschodniej granicy

W poniedziałek w Białymstoku odbyło się wyjazdowe posiedzenie rządu, na którym Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie sytuacji na wschodniej granicy RP. Jak informował na konferencji po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk, konsekwencją praktyczną uchwały jest rozporządzenie MSWiA o utworzeniu strefy buforowej przy granicy polsko-białoruskiej.(PAP)

autor: Marcin Chomiuk

