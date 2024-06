Rada Ministrów przyjęła we wtorek wniosek o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Republice Macedonii Północnej oraz w Bośni i Hercegowinie – poinformowano w serwisie X.

Przygotowany przez ministra obrony wniosek dotyczy przedłużenia użycia liczącego – jak dotychczas - do 300 żołnierzy i pracowników kontyngentu od 1 lipca do końca grudnia br. Obecne postanowienie prezydenta obowiązuje do końca czerwca.

PKW KFOR

Do zadań PKW KFOR należą monitorowanie przestrzegania porozumień i traktatów międzynarodowych; wykonywanie działań manewrowych, w tym demonstracja militarnej obecności sił KFOR oraz patrole. Żołnierze KFOR wspierają kosowską policję i unijną misję działająca na rzecz praworządności w Kosowie.

Zgodnie z ustawą o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa o przedłużeniu okresu działania kontyngentów biorących udział w misjach zagranicznych postanawia prezydent na wniosek Rady Ministrów.

PKW KFOR jest obecnie jednym z dziewięciu polskich kontyngentów wojskowych wydzielonych do udziału w zagranicznych misjach. Na Bałkanach polscy żołnierze uczestniczą także w unijnej misji EUFOR ALTHEA w Bośni i Hercegowinie, tamten kontyngent liczy do 650 żołnierzy i pracowników.