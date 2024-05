Premier Donald Tusk ocenił, że plan budowy żelaznej kopuły nad Polską i Europą posunął się o krok do przodu. Poinformował, że podpisana umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na polski system satelitarny opiewa na 300 mln euro. "Mówimy o 300 mln euro, a więc kwocie niebagatelnej, dzięki której nasz plan budowy żelaznej kopuły nad Polską i Europą posunął się o krok do przodu" - powiedział Tusk.

"Dzisiaj możemy liczyć na bardzo tanie, korzystne kredyty na rzecz inwestycji, które będą służyły cywilnym zadaniom, a równocześnie będą sprzyjały naszej obronności i bezpieczeństwu" - powiedział szef rządu po spotkaniu z prezeską Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nadią Calvino.

Tusk o podpisanej umowie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Jak mówił, do takich należy podpisana umowa dotycząca polskiego programu satelitarnego, realizowanego we współpracy z Francją. Podkreślił, że obecność Europejskiego Banku Inwestycyjnego w tym projekcie jest "nie do przecenienia".

