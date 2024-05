Policjanci borykają się z kryzysem kadrowym. Podwyżki jednak nie zatrzymały mundurowych, a i brakuje chętnych do służby.

Sytuacja kadrowa w Policji niedługo może zostać uznana za katastrofalną. Z danych przedstawionych przez wiceszefa MSWiA, Czesława Mroczka, wynika, że na rok 2024 przewidziano 108 909 etatów, z czego zatrudnionych na początku roku było tylko 96 698 funkcjonariuszy. Braki kadrowe na poziomie 10 procent mogą oznaczać olbrzymie problemy. W wielu regionach liczba wolnych etatów może wynosić podobnie jak w Warszawie – około 20 procent.

Kolejna fala odejść z policji

W ostatnim czasie, szczególnie widać było masowe odejścia z Policji, co skutkowało rekordową liczbą wakatów. Wiceszef MSWiA, Czesław Mroczek, podczas występu w TVP Info, ujawnił, że obecnie brakuje kilkanaście tysięcy policjantów. Daje to najniższy stan osobowy w historii formacji, sięgający lat 90-tych.

Przyczyny odejść są wielorakie, w tym negatywne nastawienie do obecnych warunków pracy i upolitycznienie formacji. W odpowiedzi na te wyzwania, ministerstwo planuje zwiększenie liczby przyjęć nowych policjantów. "Mamy plany przyjęcia 7-8 tysięcy i coroczne odbudowywanie liczebności", mówił Mroczek, wskazując na znaczące różnice między zapotrzebowaniem a rzeczywistą możliwością zapełnienia wakatów.

5 tysięcy policjantów odejdzie, przyszedł tysiąc

Wiceszef MSWiA podkreślił, że choć pewien poziom wakatów będzie zawsze obecny z powodu konkurencji z rynkiem cywilnym, obecny stan jest nie do zaakceptowania. Mroczek zaznaczył, że realizm wymaga akceptacji, że pewien marginalny poziom wakatów, rzędu 2%, zawsze będzie towarzyszył formacji, ale obecne 10-15% to już znaczący problem.

Do kwietnia bieżącego roku, liczba nowo przyjętych do służby policjantów wyniosła tylko 907 osób. W tym samym okresie, z policji odeszło ponad 4,2 tysiąca funkcjonariuszy, co podkreśla skalę problemu z zatrzymaniem personelu. W całym roku 2023, formację opuściło jeszcze więcej mundurowych, bo aż 9458, co pokazuje, jak poważne są wyzwania kadrowe, z jakimi mierzy się polska Policja.

Policjant ma zarabiać tyle co żołnierz

Zmiany przewidujące podwyższenie uposażenia policjantów przyjmowanych do służby do 6000 złotych opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji została opublikowana została do konsultacji międzyresortowych rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 roku dotyczącej szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, które wpłynęły na znaczące podwyżki wynagrodzeń policjantów, obowiązujące od 1 stycznia 2024 roku. Nowelizacja, opublikowana w Dzienniku Ustaw 26 marca 2024 roku (poz. 446), przewiduje średni wzrost uposażeń o 1472 zł brutto.

Nie wiadomo, kiedy będzie miał miejsce dalszy proces legislacyjny w tej sprawie. Podwyżki miałyby zwiększyć konkurencyjność policji na rynku pracy w służbach mundurowych.