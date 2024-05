KO, PSL, Polska 2050 i Lewica opowiedziały się w środę w Sejmie za projektem noweli Kodeksu wyborczego, przywracającym głosowanie korespondencyjne dla wszystkich wyborców w wyborach prezydenckich, do Sejmu i Senatu oraz do PE. PiS i Konfederacja chcą odrzucenia projektu w pierwszym czytaniu.

Rozpoczęcie prac nad nowelizacją Kodeksu wyborczego umożliwiającą głosowanie korespondencyjne

W środę Sejm rozpoczął prace nad nowelizacją Kodeksu wyborczego, która zakłada, że wszyscy wyborcy - w kraju i za granicą - będą mogli głosować korespondencyjnie w wyborach prezydenckich, do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego. W wyborach samorządowych korespondencyjnie będą mogli głosować jedynie wyborcy z niepełnosprawnością. Projekt wnieśli do Sejmu posłowie KO na początku marca.

Debata nad bezpieczeństwem i celami wprowadzenia głosowania korespondencyjnego

Podczas debaty wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu złożył poseł PiS Łukasz Schreiber. Jego zdaniem, głosowanie korespondencyjne niesie ryzyko oszustw. "Intencją jest to, by sprawiać zamęt, zmniejszyć zaufanie obywateli do procesu wyborczego" - mówił.

Posłanka KO Dorota Łoboda wypomniała swojemu przedmówcy, że sfałszować można było wynik w wyborach kopertowych, które chciało organizować PiS. "Państwo powinno zrobić wszystko by ułatwić obywatelkom i obywatelom udział w wyborach" - przekonywała. Proponowane rozwiązania mają - jej zdaniem - wpłynąć na podniesienie frekwencji, ułatwić głosowanie tym, którzy mają problem z dostępem do lokali wyborczych, zwłaszcza Polakom za granicą.

"Chcemy by to prawo (do głosowania) było realizowane" - mówiła. Podkreśliła, że wybór formy głosowania wciąż pozostanie wyborem obywatela.

Poparcie i wątpliwości posłów różnych ugrupowań wobec projektu nowelizacji

Proponowane rozwiązania chwalił Michał Pyrzyk z PSL. Ludowcy mają głosować za zmianami dopuszczającymi korespondencyjny udział w wyborach.

Jednak już Bartosz Romowicz jako reprezentant Polski 2050 zgłosił szereg wątpliwości. Pytał m.in., czy pakiety wyborcze będą bezpieczne i zastanawiał się, dlaczego prawo do głosowania korespondencyjnego nie obejmuje wyborów samorządowych. Zapowiedział, że Polska 2050 poprze przesłanie projektu do komisji, zastrzegając, że wymaga on dużo pracy.

Arkadiusz Sikora w imieniu klubu Lewicy podzielił wątpliwości, co do głosowania korespondencyjnego z wyłączeniem wyborów samorządowych. Docenił jednak fakt, że prace nad nowymi przepisami odbywają się z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zdaniem Witolda Tumanowicza z Konfederacji projekt otwiera furtkę do nadużyć, a powszechny dostęp do głosowania korespondencyjnego grozi sprzedawaniem głosów. Konfederacja opowiedziała się za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu.

Jarosław Sachajko z koła Kukiz'15 zarzucił autorom projektu, że celem zmian prawa jest wygrana wyborów prezydenckich. "To tylko przykrywka, by coś zachachmęcić" - ocenił.

Obecne regulacje dotyczące głosowania korespondencyjnego

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, korespondencyjnie mogą głosować osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo te, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 60 lat. Głosowanie korespondencyjne możliwe jest tylko w kraju.(PAP)

