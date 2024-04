Frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych wyniosła 33,17 proc. - podała PKW

Komisja podała dane według stanu na godz. 17.00. Najwyższą frekwencję odnotowano w woj. lubelskim, a najniższą w woj. dolnośląskim.

Podsumowanie stanu na godz. 17: Liczba uprawnionych do głosowania i wydane karty

Marciniak przekazał, że według stanu na godz. 17, liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, tj. liczba osób ujętych w spisach wyborców, w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 12 mln 17 tys. 272 osoby. Podkreślił, że PKW otrzymała dane ze wszystkich komisji obwodowych.

Podał, że wydano karty do głosowania 3 mln 986 tys. 285 osobom uprawnionym, co stanowi 33,17 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w wyborach.

Frekwencja wyborcza: Najwyższa i najniższa w województwach

Przewodniczący PKW przekazał, że najwyższą frekwencję na godz. 17 odnotowano w województwach: lubelskim - 37,50 proc., świętokrzyskim - 35,85 proc. i mazowieckim - 35,32 proc.

Natomiast najniższa frekwencja była w województwach: dolnośląskim - 29,51 proc., śląskim 31,13 proc. i opolskim 31,59 proc.

Rozpoczęcie drugiej tury wyborów samorządowych

O godz. 7 w niedzielę, 21 kwietnia rozpoczęła się druga tura wyborów samorządowych. Wybranych ma zostać 748 wójtów, burmistrzów i prezydentów. Ponowne głosowanie odbywa się m.in. w 60 miastach prezydenckich, w tym w dziewięciu wojewódzkich.