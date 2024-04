Podczas czwartkowego posiedzenia Senat przyjął ustawę ochronie zdrowia przed następstwami używania wyrobów tytoniowych. Jej celem jest objęcie tytoniu do żucia i do nosa systemem Track&Trace.

Senat głosuje nad nowelizacją ustawy o wyrobach tytoniowych

W czwartek Senat głosował nad nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania wyrobów tytoniowych. Senatorowie poparli przyjęcie ustawy bez poprawek. Wcześniej przyjęcie ustawy bez poprawek rekomendowała senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. Teraz ustaw trafi do prezydenta do podpisu.

Zmiany w regulacjach dotyczących opakowań wyrobów tytoniowych

Nowelizacja przewiduje możliwość stosowania w odniesieniu do wyrobów tytoniowych niebędących wyrobami akcyzowymi, zabezpieczenia umieszczanego na opakowaniu jednostkowym, które aktualnie funkcjonuje i jest stosowane dla wyrobów tytoniowych w wolnych obszarach celnych (tzw. duty-free) sprzedawanych podróżnym udającym się do krajów trzecich.

Rozszerzenie systemu Track&Trace na nowe wyroby tytoniowe

Z dniem 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa, w stosunku do których powinno być stosowane zabezpieczenie, o którym mowa w art. 3 decyzji wykonawczej KE (UE) 2018/576.

System Track&Trace ustanowiony dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z 3 kwietnia 2014 r. gromadzi dane dotyczące przemieszczania, zamawiania, fakturowania oraz płatności za papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów. System obejmuje dwa elementy, którymi oznaczane są wyroby tytoniowe wprowadzane na rynek unijny: niepowtarzalny identyfikator oraz zabezpieczenie, które na terytorium kraju stanowią znaki akcyzy. (PAP)

autor: Marek Siudaj

