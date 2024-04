Dziś przed komisją śledczą ds. afery wizowej miał stawić się Mariusz Kamiński, były minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Koordynator Służb Specjalnych. Przesłuchanie nie doszło do skutku, ponieważ na tę samą godzinę wezwała go prokuratura.

Komisja śledcza ds. afery wizowej - przesłuchanie Mariusza Kamińskiego

Na dziś zaplanowano przesłuchanie Mariusza Kamińskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w latach 2019-2023 oraz Koordynatora Służb Specjalnych w latach 2015-2023, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023r.

Komisja śledcza ds. afery wizowej - przesłuchanie Kamińskiego przeniesione

Były szef MSWiA, koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński przekazał we wtorek, że - w związku z wezwaniem do prokuratury na ten sam dzień i godzinę - nie stawi się przed komisją śledczą; podkreślił jednocześnie, że może zeznawać przed nią innego dnia. Według informacji zamieszczonej przez niego na X, wysłał też list do Szczerby, apelując o zmianę terminu przesłuchania.

Szczerba, otwierając czwartkowe posiedzenie, poinformował, że Kamiński nie odbierał wezwania na komisję i że dwie komendy policji próbowały mu także dostarczyć zawiadomienie "pod wszystkimi znanymi adresami". Zdaniem Szczerby postawa Kamińskiego to "lekceważenie państwa".

"Wykorzystaliśmy ten moment, że udało się ustalić miejsce przebywania Mariusza Kamińskiego. W tej chwili następuje próba wręczenia mu na terenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie kolejnego wezwania na posiedzenie komisji śledczej, które zostało zaplanowano na 22 kwietnia na godz. 13" - oświadczył przewodniczący komisji.

Szczerba przekazał ponadto, że komisja - zamiast zaplanowanego przesłuchania świadka - wystąpi o nowe wnioski dowodowe. (PAP)

Komisja śledcza ds. afery wizowej - transmisja

Link do posiedzenia komisji: