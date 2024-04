Premier Donald Tusk podkreślił, że jego rząd będzie dążył do dołączenia Polski do projektu budowy skutecznej żelaznej kopuły chroniącej europejskie niebo, gdyż bezpieczeństwo jest "przykazaniem numer jeden" i powinno być poza politycznym sporem. Wcześniej premier mówił, że liczy na poparcie prezydenta Andrzeja Dudy dla tego projektu. Duda pytany o tzw. żelazną kopułę nad Europą - powiedział m.in., że to "biznesowy projekt niemiecki".