Do wyborów do PE idziemy albo jako Trzecia Droga, albo sami. Format Trzeciej Drogi sprawdził się już dwukrotnie, potwierdziliśmy naszą pozycję - powiedział marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Dodał, że Polska 2050 pójdzie do wyborów sama, gdy PSL zdecyduje się iść z KO. Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE w dniach 6–9 czerwca. W Polsce 9 czerwca będzie wybieranych 53 posłów do Parlamentu Europejskiego.

Hołownia w rozmowie z TVN24 odniósł się do kwestii zaplanowanych na czerwiec wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zapowiedział, że jego ugrupowanie nie rozważa wspólnego startu z Koalicją Obywatelską.

"Mieliśmy wczoraj zarząd partii, Polski 2050, i podjęliśmy decyzję, że do wyborów europejskich idziemy albo w formacie Trzeciej Drogi, który już dwukrotnie się sprawdził - bo uważam, że w wyborach samorządowych się sprawdził, potwierdziliśmy nasz wynik, jesteśmy trzecią siłą na scenie politycznej - albo idziemy sami" - zadeklarował Hołownia.

Hołownia nie pójdzie do eurowyborów z KO

Jak dodał, jeżeli kierownictwo PSL zdecyduje o wspólnym starcie z KO, to wtedy Polska 2050 pójdzie do wyborów samodzielnie; zwrócił też uwagę, że Polska 2050 należy do europarlamentarnej grupy Renew, podczas gdy PO i PSL należą do Europejskiej Partii Ludowej (EPL).

Hołownia o Trzeciej Drodze w wyborach

Pytany, dlaczego Polska 2050 nie chce startować razem z KO, Hołownia powtórzył, że format Trzeciej Drogi sprawdził się zarówno w wyborach parlamentarnych w ub.r., jak i samorządowych w niedzielę. "Jeżeli coś dwa razy się sprawdziło, to po co to zmieniać na coś, co prawdopodobnie by się nie sprawdziło, co pokazują poprzednie wybory europejskie, gdzie format idziemy wszyscy się nie sprawdził" - stwierdził marszałek Sejmu.

