Gdyńskie wybory samorządowe 2024 roku przeszły do historii jako moment, w którym Wojciech Szczurek, sprawujący urząd prezydenta miasta nieprzerwanie od 1998 roku, nie dostał się do drugiej tury. To wydarzenie zaskoczyło obserwatorów i mieszkańców Gdyni, zwiastując potencjalną zmianę w kierunku zarządzania miastem.