Prawie połowa Polaków nie planuje uczestniczyć w nadchodzących wyborach samorządowych. Przewidywana frekwencja w niedzielę to 56 proc. - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie "Super Expressu". "W poprzednich wyborach samorządowych, w 2018 roku, frekwencja wyniosła 54,9 proc." - podaje dziennik.

Jak podkreśla gazeta, "15 października Polacy masowo ruszyli do urn pobijając frekwencyjny rekord". "Głosowało niemal 75 proc. uprawnionych do tego osób. Teraz wybrać wójta, burmistrza czy radnego chce już tylko niewiele ponad co drugi ankietowany" - czytamy.

Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster w dniach 3-4 kwietnia metodą CAWI na próbie 1043 dorosłych Polaków.