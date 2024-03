Rolnicy uprawiający m.in. słonecznika, facelię, len, konopie i rośliny zielarskie będą mogli liczyć na dopłaty do składek na ubezpieczenia np. od suszy - wynika z piątkowej informacji opublikowanej w wykazie prac legislacyjnych rządu. Dopłaty mają być też wyższe.

Rząd pracuje nad nowelą ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych

W wykazie przekazano informację o pracach nad projektem noweli ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Projekt ma być przyjęty przez rząd do końca czerwca.

W ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wskazany jest katalog upraw, których ubezpieczenie uprawnia producentów rolnych do uzyskania dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczenia. Chodzi o ubezpieczenie upraw od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych. Obecnie ustawa zakłada, że dopłaty do składek odnoszą się do: zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych.

Planowane poszerzenie katalogu upraw objętych ubezpieczeniem

Projektowane przepisy zakładają, że wyżej wymieniony katalog upraw zostanie rozszerzony o: słonecznika, facelię, len, konopie, bobowate drobnonasienne oraz rośliny zielarskie. W noweli doprecyzowana ma być też uprawa gryki jako zboża mieszczącego się w tym katalogu.

"Ponadto w projekcie ustawy proponuje się podniesienie maksymalnej wysokości dopłat z budżetu państwa do składki producenta rolnego z tytułu ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich z 65 proc. do 70 proc." - dodano w wykazie. (PAP)

autor: Michał Boroń

