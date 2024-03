Na kwietniowej liście refundacyjnej są aż 33 nowe wskazania refundacyjne – powiedział w Sejmie wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, odpowiadając na pytania posłów KO w sprawie listy leków refundowanych. Aktualizowanie listy refundacyjnej umożliwia wprowadzanie na nią nowych produktów o udowodnionej skuteczności i leków generycznych.

Najnowsze obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych opublikowano 18 marca w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Nowa lista leków refundowanych będzie obowiązywać od 1 kwietnia.

„Od początku ustawy refundacyjnej ta lista zawiera najwięcej zmian w zakresie nowych terapii, nowych leków, gdyż zawiera 33 nowe wskazania refundacyjne” – powiedział Miłkowski.

Dostęp do refundacji terapii

Nowe terapie dotyczą m.in. ginekologii, onkologii ginekologicznej, kardiologii i chorób rzadkich. Pacjenci zyskują dostęp do refundacji terapii: 7 we wskazaniach onkologicznych i 26 we wskazaniach nieonkologicznych, w tym 8 we wskazaniach dla chorób rzadkich.

Zmiana programu lekowego SMA

W chorobach rzadkich nastąpi m.in. zmiana zapisów programu lekowego SMA w zakresie terapii genowej Zolgensma oraz rozszerzenie dostępu do szczepionki przeciw RSV dla dzieci chorych na SMA – do drugiego roku życia i na mukowiscydozę – do roku życia.

Zmiana leczenia miastenii

Zmiany obejmują też kompleksowe podejście do leczenia miastenii – objęcie refundacją efgartigimodu alfa, rytuksymabu, mykofenolanu mofetylu i objęcie refundacją olipudazy alfa w leczeniu chorych z niedoborem kwaśnej sfingomielinazy.

Refundacje w onkologii ginekologicznej

Dla kobiet w onkologii ginekologicznej i ginekologii refundacja obejmuje: pembrolizumab w leczeniu chorych na raka szyjki macicy; relugolix, estradiol i norethisteron w leczeniu pacjentek z mięśniakami macicy oraz rozszerzenie wskazań do zastosowania olaparybu w leczeniu chorych na nawrotowego raka jajnika, jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej bez mutacji w genach BRCA 1/2.

Rozszerzenie refundacji w kardiologii

W kardiologii nastąpi m.in. rozszerzenie wskazań refundacyjnych dla ezetymibu, ezetymibu w skojarzeniu z atorwastatyną w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca, a także zmiana w programie lekowym, obejmująca leczenie pacjentów pediatrycznych i rozszerzenie wskazań dla dorosłych z zaburzeniami lipidowymi.

Aktualizowanie listy refundacyjnej umożliwia wprowadzanie na nią nowych produktów o udowodnionej skuteczności i leków generycznych – odpowiedników leków oryginalnych zawierających tę samą substancję czynną.

Dzięki refundacji pacjenci mogą kupić taniej leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne. Refundowane produkty można nabyć w aptece, która podpisała umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.