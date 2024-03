Oczekujemy, że projekt uchwały ws. reparacji wojennych zostanie poddany szybkiemu procedowaniu – powiedział w czwartek poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. "Sprawiedliwość historyczna wymaga, aby zbrodniarz za zbrodnie zapłacił, żeby ofiarom zadośćuczynił" - ocenił Paweł Jabłoński (PiS).

W czwartek o godz. 17 na posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały: apel do Prezesa Rady Ministrów oraz pozostałych członków Rady Ministrów w sprawie dochodzenia przez Polskę reparacji, odszkodowania oraz zadośćuczynienia za straty spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej.

Projekt uchwały ws. kontynuowania działań związanych z reparacjami

Mularczyk przypomniał, że to PiS w grudniu ubiegłego roku złożył projekt uchwały ws. kontynuowania działań związanych z reparacjami. Teraz posłowie PiS oczekują, że projekt zostanie poddany szybkiemu procedowaniu, a Sejm będzie kontynuował prace, które rozpoczęto kilka lat temu.

"Mamy sygnały z Berlina, że rząd Niemiec jest niezwykle zaskoczony tym co robi rząd (premiera) Donalda Tuska. Jest zaskoczony uległością i tym, że to idzie tak łatwo. Niemcy spodziewali się, że uda im się uciec od odpowiedzialności w czasie gdy Tusk przejmie rządy w Polsce, ale nie spodziewali się, że to będzie tak szybko i tak łatwo" – ocenił Paweł Jabłoński (PiS).

Poseł PiS powiedział, że "na nasz dom napadł sąsiad, ukradł to co w domu było, to czego nie ukradł zniszczył i wymordował połowę mieszkańców". "Te obrazy, które ukradł do dzisiaj wiszą na ścianach domu tego sąsiada" - dodał.

Jak stwierdził, premier Tusk w Berlinie "nie próbuje czegokolwiek załatwić i w imieniu mieszkańców naszego wspólnego domu mówi, że on niczego nie chce". Jego zdaniem, Tusk zdecydował, że odpuści Niemcom, w imieniu nas wszystkich. "Otóż mieszkańcy polskiego domu się z tym nie zgadzają. Polacy chcą zadośćuczynienia, chcą odszkodowania, chcą żebyśmy odzyskali to, co jest nasze i żeby ci zbrodniarze, którzy nas mordowali, grabili, więzili, zmuszali do niewolniczej pracy, nam po prostu zapłacili" – podkreślił Jabłoński.

Zaznaczył, że posłowie PiS domagają się po prostu sprawiedliwości. "Sprawiedliwość historyczna wymaga, aby zbrodniarz za zbrodnie zapłacił, żeby ofiarom zadośćuczynił i tylko tego się domagamy" – mówił Jabłoński.