O godzinie 12.00 wznowione zostały obrady komisji śledczej ds. Pegasusa. Po zeznaniach dr hab. Jerzego Kosińskiego i po przerwie, przesłuchiwany jest Jarosław Kaczyński.

Pierwszym świadkiem na posiedzeniu komisji śledczej ds. Pegasusa był profesor Zakładu Systemów Bezpieczeństwa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni dr hab. Jerzy Kosiński. O godz. 12.00, po przerwie, rozpoczęło się przesłuchanie prezesa PiS.

Kaczyński, jako osoba odpowiedzialna za działania PiS, został uznany za szczególnie ważnego świadka. "Jarosław Kaczyński musi opowiedzieć przed komisją, czy podejmował świadomie decyzje o zakupie tego systemu" - mówiła Magdalena Sroka.

Sam Kaczyński, jeszcze przed posiedzeniem komisji, wyraził obawy co do swojej wiedzy na temat Pegasusa. "Obawiam się, że tam będzie wiele pytań, na które ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo po prostu moja orientacja w tej sprawie (...) obawiam się, niewiele przekracza, a może w ogóle nie przekracza tego, co jest w tej chwili w mediach" - mówił.

Co powiedział Kaczyński?

Jarosław Kaczyński rozpoczął od zaznaczenia, że osoba przesłuchiwana nie może ujawnić tajemnic klauzulowanych, jeżeli nie posiada odpowiedniej zgody osoby uprawnionej, którą w tej sytuacji jest premier. Po tej wypowiedzi, przewodnicząca komisji pouczyła prezesa PiS na temat jego praw, w tym prawa do wniosku o uchylenie pytania, czy o wyłączenie członka komisji.

Jarosław Kaczyński powtórzył, że nie jest w stanie złożyć przyrzeczenia, że będzie mówił wszystko, co wie, ponieważ część jego wiedzy jest tajna. I zgodnie z zapowiedzią przyrzeczenia nie złożył.

Co jeszcze wydarzyło się po wznowieniu obrad komisji?

Na piątkowej komisji został złożony wniosek posła Mariusza Goska o wykluczenie z komisji dwóch jej członków - Witolda Zembaczyńskiego oraz Tomasza Trelize względu na brak bezstronności. Do wniosku o wyłączenie z komisji posła Zembaczyńskiego dołączył się także Jarosław Kaczyński.

Wniosek o wykluczenie z komisji Witolda Zembaczyńskiego został poddany pod głosowanie. W wyniku głosowania poseł Zembaczyński nie został wykluczony. W wyniku głosowania nie wykluczono także posła Treli. Żaden z wniosków nie otrzymał większości.