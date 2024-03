Do wyborów samorządowych został niecały miesiąc. Do walki o stanowisko prezydenta Rzeszowa staje sześciu kandydatów. O reelekcję walczy obecny prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek. Swoich kandydatów zgłosiły również m.in. Konfederacja, Prawo i Sprawiedliwość oraz Polskie Stronnictwo Ludowe.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024, w przypadku braku rozstrzygnięcia – drugą turę wyborów zaplanowano na 21 kwietnia. Sprawdzamy, kto weźmie udział w wyścigu o fotel prezydenta Rzeszowa.

Wybory samorządowe 2024: Konrad Fijołek – walka o reelekcję

Obecny prezydent stolicy Podkarpacia ma 47 lat, z wykształcenia jest socjologiem i ubiega się w tym roku o drugą kadencję. W latach 2006-2010 pracował jako przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. Fijołek jest prezydentem Rzeszowa od czerwca 2021 roku po wygraniu przedterminowych wyborów. Na stanowisku zastąpił ustępującego prezydenta Tadeusza Ferenca. W poprzednich wyborach Konrada Fijołka wspierała Lewica, PSL, PO i Ruch Polska 2050. Obecnie swoje poparcie dla kandydata deklaruje Platforma Obywatelska oraz Nowa Lewica. "Wybrany w połowie kadencji zacząłem praktycznie od pandemii i akcji szczepień, później był Polski Ład i załamanie się finansów samorządu, później wojna na Ukrainie i uchodźcy w moim mieście w ogromnej ilości" – tak Fijołek podsumowuje wyzwania ostatniej kadencji dla portalsamorzadowy.pl. Zaznacza jednocześnie, że najważniejszym priorytetem są obecnie inwestycje związane z rozładowaniem problemów komunikacyjnych Rzeszowa.

Waldemar Szumny – kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Rzeszowa

Oficjalny kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Rzeszowa ma 56 lat i zasiada w Radzie Miasta Rzeszowa od 1998 roku. Waldemar Szumny z wykształcenia jest matematykiem. Pracował m.in. jako wykładowca akademicki na Politechnice Rzeszowskiej. Jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej spółki PGE Obrót. Od 2001 roku związany z Prawem i Sprawiedliwością. Szumny idzie do wyborów z hasłem "Rzeszów. Da się". "Chcemy tym hasłem udowodnić, że da się przywrócić dynamikę rozwoju miasta (…). Chcemy m.in. zrealizować projekt, który już kiedyś jako klub radnych PiS przedstawiliśmy - projekt Hub Rzeszów" – wyjaśnił kandydat PiS w trakcie konferencji inaugurującej kampanię. Dodał również, że projekt Hub Rzeszów będzie dotyczyć rozwoju lokalnej przedsiębiorczości we współpracy z samorządem i instytucjami centralnymi. Szumny planuje m.in. usprawnienie komunikacji miejskiej.

Wybory 2024 w Rzeszowie. Adam Dziedzic – kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego

Kandydat PSL ma 55 lat, jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej i prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego na Podkarpaciu. Adam Dziedzic kandydował w wyborach 2023 z list Trzeciej Drogi, jest posłem na Sejm. W latach 2014-2023 piastował stanowisko wójta gminy Świlcza. 5 marca kandydat PSL na prezydenta Rzeszowa zaprezentował swoich kandydatów do Rady Miasta Rzeszowa (KWW "Porozumienie Sprzyja Ludziom – Trzecia Droga"). "Padały pytania, czy my na pewno będziemy kandydować, i czy to nie jest blef" – tymi słowami Dziedzic skomentował swój start w wyborach w trakcie konferencji, dodając "mamy wspaniałych ludzi, chcemy wykorzystać potencjał. Pokazać, że są komitety ponad układami partyjnymi". W poprzednich wyborach PSL wsparło Konrada Fijołka. Adam Dziedzic, zapytany o decyzję startu w wyborach, wyjaśnił na łamach portalu nowiny24.pl: "Był czas na to, żeby realizować kwestie obietnic wyborczych, obietnic programowych, tych ustaleń, które były pomiędzy wszystkimi ugrupowaniami politycznymi wówczas popierającymi obecnego prezydenta. To właściwie jest jednoznaczna odpowiedź".

Rzeszów: Janusz Niemer – kandydat partii Polska Jest Jedna

Kandydat partii prawicowej Polska Jest Jedna startuje w wyborach z Komitetu Wyborczego Ruch Obrony Polski. Janusz Niemer ma 48 lat, jest doktorem socjologii i magistrem wychowania fizycznego. Pracował m.in. w Straży Granicznej jako pilot śmigłowca i operator systemów obserwacji lotniczej. Startował w wyborach parlamentarnych 2023, nie zdobył mandatu. W spocie inaugurującym kampanię kandydat podkreślił głównie kwestię bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa. Kampanię zainaugurowano pod rzeszowskim schronem "Marysieńka" (obiekt zabytkowy, powstały w latach 50.). "Chcemy pokazać, że historia naszego miasta jest dla nas ważna, ale również, że nadszedł czas na nowoczesne rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa" – podkreślił dr Niemer.

Karolina Pikuła – kandydatka Konfederacji na prezydentkę Rzeszowa

Kandydatka wspierana przez Konfederację ma 32 lata i skończyła studia pedagogiczne. Z zawodu jest handlowcem, stewardessą i dziennikarzem. Pikuła działa w Fundacji Kobiety Wolności i Niepodległości oraz w Polskim Stowarzyszeniu Wolne Podkarpacie. Przewodniczy Konfederacji Korony Polskiej. Piastuje również stanowisko dyrektora regionalnego fundacji Rolnik Handluje. Startowała w wyborach parlamentarnych 2023, ale nie zdobyła mandatu. Jej kandydaturę na prezydenta Rzeszowa wspiera m.in. Grzegorz Braun (kandydujący w poprzednich latach na to samo stanowisko). "Rzeszów to mój dom! Tutaj żyję, wychowuję dzieci, pracuję, działam. Chcę by ludziom chciało się po prostu żyć w naszym mieście (…). Chcę by te wybory samorządowe położyły kres pewnemu etapowi w moim mieście i regionie, w szczególności niekontrolowanemu i chaotycznemu betonowaniu miasta" – pisze kandydatka Konfederacji na Facebooku.

Wybory samorządowe w Rzeszowie: Jacek Strojny – kandydat bezpartyjny

Kandydat ruchu miejskiego Razem dla Rzeszowa ma 46 lat. Jest przewodniczącym Rady Programowej ruchu stworzonego przez 11 organizacji obywatelskich. Z wykształcenia ekonomista. Jest pracownikiem naukowym Politechniki Rzeszowskiej, autorem licznych publikacji. Współpracuje m.in. ze Związkiem Miast Polskich i Rządowym Biurem Monitorowania Projektów. W swoim programie zobowiązuje się do tworzenia transparentnych warunków prowadzenia biznesu, zreformowania transportu publicznego i tworzenia czytelnych zasad prowadzenia inwestycji mieszkaniowych. "Kandyduję na Prezydenta Miasta Rzeszowa, bo chcę większego impulsu gospodarczego i inwestycyjnego! Uczelnie i przedsiębiorstwa tworzą olbrzymi potencjał rozwoju startupów i centrów badawczo-rozwojowych. Lokalni mali i średni przedsiębiorcy to fundament naszego miasta" – pisze kandydat na stronie Stowarzyszenia Razem dla Rzeszowa.