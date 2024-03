Wszystkie pojazdy wyprodukowane od 1 kwietnia 2023 roku muszą posiadać tunery DAB+. Egzekwowanie tego obowiązku ma umożliwić ustawa Prawo Komunikacji Elektronicznej, nad której projektem trwają właśnie prace. Dzięki niej możliwe mają być kontrole odbiorników radiowych w samochodach. Kogo będą dotyczyły? Jakie kary mogą zostać nałożone za brak tunera DAB+?

Czym jest technologia DAB+?

DAB+, czyli Digital Audio Broadcasting Plus, to technologia radiofonii cyfrowej. Pozwala nadawać programy radiowe w formie cyfrowej z szeregiem dodatkowych funkcji. Dzięki DAB+ możliwa jest emisja czystego dźwięku bez zakłóceń i zniekształceń. Bezproblemowy odbiór sygnału może odbywać się również w ruchu, co jest niezwykle istotne dla właścicieli odbiorników radiowych w samochodach. Jednak słuchanie radia w tej technologii możliwe jest jedynie pod warunkiem posiadania odbiornika wyposażonego w tuner DAB+.

Jak wynika z badań Radio Track Kantar Polska – na które powołuje się serwis Wirtualne Media – w 2022 roku jedynie 44 tys. Polaków słuchało radia za pośrednictwem DAB+. Natomiast w 2023 roku liczba ta wyniosła już 77 tys. Jedną z przyczyn większej popularności cyfrowego radia jest instalowanie w coraz większej liczbie nowych samochodów tunerów DAB+.

Od 1 kwietnia 2023: Tunery DAB+ w samochodowych odbiornikach radiowych

Wszystkie nowe samochodyod 1 kwietnia 2023 roku muszą być wyposażone w tunery DAB+. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych. Rozporządzenie to wprowadziło wspomniany obowiązek już od 1 stycznia 2021 roku, jednak do końca marca 2023 roku mógł on być traktowany fakultatywnie. Nowe auto musiało być wyposażone w tuner DAB+, jednak nie musiał on działać. W związku z tym w niektórych przypadkach obsługa cyfrowego radia była możliwa dopiero po wniesieniu odpowiedniej dopłaty.

Kontrole odbiorników radiowych w samochodach?

Cały czas brak jest jednak przepisów, które określałyby, kto ma sprawować kontrolę nad przestrzeganiem obowiązku wyposażania nowych aut w tunery DAB+. Rząd pracuje nad przepisami, które mają to umożliwić. Monika Dębkowska z biura komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji w rozmowie z portalem Wirtualne Media poinformowała, że trwają prace nad projektem ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej. Obecnie odbywają się także konsultacje społeczne w tym temacie.

Dzięki ustawie kontrolę odbiorników samochodowych w zakresie obecności tunerów DAB+ ma prowadzić Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Ustawa nie ma jednak precyzować, w jaki sposób przeprowadzane mają być wspomniane kontrole. Dzięki temu Prezes UKE ma mieć dowolność w wyborze narzędzi i metod kontrolnych. W celu przeprowadzania kontroli ma mieć również możliwość tworzenia zamiejscowych jednostek organizacyjnych.

Na firmy nieprzestrzegające prawa może zostać nałożona kara o wysokości do 3 proc. przychodów osiągniętych w minionym roku kalendarzowym. Jeżeli natomiast firma nie osiągnęła przychodów lub nie przekroczyły one 500 tys., wówczas kara nie będzie mogła przekroczyć 15 tys. zł.