W przyszłym tygodniu możemy spodziewać się decyzji ws. stawki VAT na żywność - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Rozporządzenie przedłużające stosowanie od 1 stycznia 2024 r. obniżonych stawek VAT dla określonych towarów i usług, w tym utrzymanie „zerowej” stawki VAT na podstawowe produkty żywnościowe podpisał w grudniu ub.r. ówczesny minister finansów Andrzej Kosztowniak.

Minister Domański, pytany w TVP Info, o to, czy z końcem marca skończy się zerowa stawka VAT na żywność, odparł: "Rozmawiamy z premierem Tuskiem o tym i myślę, że w przyszłym tygodniu możemy spodziewać się decyzji".

Stawka VAT może się zmienić

Dopytywany był, w którą stronę stawka VAT może się zmienić. "W przyszłym tygodniu będzie decyzja" - oświadczył.

"Widzimy, że ceny żywności na rynkach światowych spadają - to z jednej strony. Z drugiej strony wiemy, że wciąż dla wielu gospodarstw domowych koszt żywności stanowi istotny udział w koszyku kupowanych dóbr" - powiedział.

Resort analizuje stan gospodarki

W środę MF tłumaczyło, że resort obserwuje i analizuje stan gospodarki, w tym poziom inflacji, również w obszarze produktów żywnościowych. Od wyniku tych analiz będą uzależnione decyzje co do ewentualnych dalszych rozwiązań ochronnych dla konsumentów - wyjaśniono. Według resortu finansów podjęcie decyzji o przedłużeniu stawki VAT w wysokości 0 proc. na podstawowe produkty żywnościowe powinno opierać się na szacunkach wpływu takiego rozwiązania na konsumentów, ale również kompleksowego wpływu na gospodarkę, w tym budżet państwa.

W Polsce obowiązuje 0 proc. stawka VAT

Od 1 lutego 2022 r. w Polsce obowiązuje obniżona do 0 proc. stawka VAT na żywność, która wcześniej objęta była 5 proc. stawką podatku. Stawką 0 proc. objęte są towary spożywcze wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, tj. objęte przed 1 lutego 2022 r. stawką w wysokości 5 proc., a następnie w ramach tarczy antyinflacyjnej – od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. stawką 0 proc. Zerowa stawka VAT obejmuje zatem podstawowe produkty spożywcze: owoce, warzywa, mięso, nabiał i produkty ze zbóż.