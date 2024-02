Udział w ryczałcie i więcej wpływów z CIT i PIT – tak mają wyglądać zmiany w samorządowych finansach. Konkretne propozycje mają się pojawić w ciągu dwóch tygodni.

Jak wynika z informacji DGP, resort finansów ruszył ze wstępnymi konsultacjami zmian w dochodach samorządów. Wczoraj doszło do spotkania w tej sprawie samorządów z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. – Odnieśliśmy wrażenie, że MF ma gotowy wstępny projekt ustawy i że pokaże nam go na kolejnym spotkaniu za dwa tygodnie – mówi źródło DGP.

Z naszych informacji wynika, że na pewno w grę wchodzi podzielenie się z samorządami ryczałtem. Od czasu wprowadzenia Polskiego Ładu to najbardziej dynamicznie rosnąca część PIT, do której przeniosła się spora część najlepiej zarabiających podatników. Dane po listopadzie pokazują, że dochody z ryczałtu stanowią już 40 proc. budżetowych wpływów z PIT. Z czego ani złotówka nie trafia do samorządów. – Ryczałt powinien być traktowany tak jak reszta wpływów z PIT – mówi o oczekiwaniach samorządowców Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich. Co oznacza, że ponad połowa tego podatku powinna wpływać do województw, powiatów i gmin.

Nie ma mowy o udziale w dochodach z VAT

W grę wchodzi także zwiększenie udziału w CIT i PiT. Ale, jak zauważa nasz rozmówca, w tym przypadku z uwagi na potrzeby budżetu nie należy oczekiwać rewolucji. Słyszymy, że samorządom i tak znacznie wzrosły dochody z tych podatków. Jak pokazuje wykonanie budżetu za 2023 r., wpływy z PIT poszły w górę r/r ponad 30 proc., natomiast w tym roku samorządy z obu tych podatków mają otrzymać aż 40 proc. więcej niż w zeszłym.

W kontekście samorządów nie ma mowy o udziale w dochodach z VAT czy o wprowadzeniu podatku katastralnego. MF przymierza się za to do zmiany podatku od nieruchomości, choć to efekt orzeczenia TK z zeszłego roku. To także może mieć wpływ na lokalne finanse – może zostać zmieniony sposób naliczania maksymalnych stawek tego podatku.

Samorządowcy liczą na odwrócenie trendu z lat rządów PiS, który rozbudowywał centralne finansowanie JST, gdy równocześnie z powodu zmian w PIT wpływy z tego źródła relatywnie się zmniejszały. Beneficjentami tego trendu były mniejsze samorządy, często powiązane z PiS. ©℗

