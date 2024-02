Daniel Obajtek, prezes Orlenu, poinformował: Oddałem się do dyspozycji. Dziś rada nadzorcza Orlenu i dziś zapadnie decyzja. To kwestia honoru.

Dziś na antenie Radia ZET zapytano Daniela Obajtka, prezesa Orlenu, czy nie boi się, że smutni panowie zastukają o 6.00 rano do niego. W odpowiedzi usłyszeliśmy: Jeżeli taki ma być zwyczaj, że do ludzi, którzy podejmują decyzję, stukają, no to trudno. Na wszystko jestem przygotowany, będę walczył.