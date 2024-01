Przewodniczący KRRiT zdecydował o nałożeniu na nadawcę kary pieniężnej w wysokości 88 tysięcy złotych – poinformowano w komunikacie opublikowanym w środę na stronie internetowej KRRiT. W audycjach pojawiły się m.in. treści propagujące działania sprzeczne z prawem i nawołujące do nienawiści.

W uzasadnieniu decyzji wymieniono pięć audycji, w których „w szczególności zaistniały wypowiedzi spełniające przesłanki świadczące o postępującej brutalizacji języka debaty publicznej, zmierzające do zacierania granicy między zaangażowaną publicystyką a mową nienawiści”. Dwie z wymienionych audycji to programy powtórkowe. Pozostałe to programy „Pierwsze śniadanie w TOK-u” (emisja: 24 stycznia 2023 r., w godz. 5:53:48–5:56:36); Przegląd prasy w ramach audycji „Pierwsze śniadanie w TOK-u” (emisja: 1 lutego 2023 r., w godz. 5:53:24–5:55:12) oraz rozmowa z dr. Mirosławem Oczkosiem w ramach audycji pt. „Pierwsze śniadanie w TOK-u” (emisja: 17 lutego 2023 r., w godz. 6:43:36–6:59:23).

„W wymienionych audycjach odnotowane zostały m.in. sformułowania znieważające, poniżające i naruszające godność najważniejszych osób w państwie, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej. Znalazły się tam również wypowiedzi ośmieszające i wyszydzające niektóre osoby i grupy społeczne, co w konsekwencji mogło budzić w stosunku do nich niechęć bądź wrogość. Stosowane były również określenia noszące znamiona mowy nienawiści m.in. poprzez używanie tzw. zooinwektyw” – wyjaśniono w komunikacie przewodniczącego Macieja Świrskiego. Dodano, że według KRRiT wymienione audycje naruszają zasady dziennikarskie, takie jak „rzetelność i staranność zawodowa”.

Przewodniczący KRRiT zdecydował o nałożeniu na nadawcę kary pieniężnej w wysokości 88 tysięcy złotych na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji. Przypomniano, że nadawca radia TOK FM (spółka Inforadio należąca Grupy Radiowej Agory) został ukarany karą finansową w wysokości 80 tys. zł na podstawie decyzji z 28 kwietnia 2023 r.(PAP)

Autor: Michał Szukała

szuk/ aszw/